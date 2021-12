A ciclovia da Avenida Marquês do Paraná é fundamental para os niteroienses que usam a bicicleta. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A ciclovia da Avenida Marquês do Paraná é fundamental para os niteroienses que usam a bicicleta.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 23/12/2021 17:20

As câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) foram aliadas da Coordenadoria Niterói de Bicicleta na contagem de bikes que circulam pelas principais ruas da cidade em 2021. Segundo as informações, em horários de pico, mais de 590 bicicletas passam por hora pela Avenida Marquês do Paraná, no Centro, inaugurada no ano passado.