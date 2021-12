O time do Niterói Vôlei Clube foi recebido nesta terça-feira (21) pelo prefeito Axel Grael. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 21/12/2021 19:16 | Atualizado 21/12/2021 19:18

Patrocinado pela Prefeitura de Niterói, o Niterói Vôlei Clube (NVC) se tornou campeão estadual de vôlei masculino na última segunda-feira (20). O time niteroiense, que venceu o Flamengo de virada por 3 sets a 2 no ginásio da Gávea, foi recebido nesta terça-feira (21) pelo prefeito Axel Grael. O título estadual de 2021 é o primeiro do clube na categoria adulto.



O Niterói Vôlei Clube foi fundado em 2004 e interrompeu suas atividades em 2011. O projeto voltou no ano passado para disputar o Estadual 2020 e a Superliga C. Este ano, com patrocínio da Prefeitura de Niterói, se sagrou campeão. O prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que a administração municipal acredita no esporte como um importante instrumento de inclusão social e de promoção da saúde.



“Sei que uma vitória como essa é fruto de muito trabalho e dedicação. Há alguns meses, nos reunimos para conversar sobre esse projeto que estava sendo montado de um time com muita qualidade. Esperava-se lutar por títulos a partir do ano que vem. O campeonato veio antes do que esperávamos. Essa equipe campeã é um grande orgulho para a nossa cidade”, disse o prefeito.



O chefe do Executivo também comentou que Niterói terá um grande complexo esportivo, na Concha Acústica, que vai contar com ginásio poliesportivo.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, reforçou a tradição que Niterói tem nos esportes. “É motivo de muita alegria para nós poder parabenizar esses garotos por esse resultado que nos enche de orgulho. O Niterói Vôlei Clube deu o pontapé inicial em um grande projeto para os próximos anos”, falou Gallo.



Técnico campeão da Superliga B de vôlei com o Botafogo em 2019, Walner Santos, celebrou a conquista e adiantou que está nos planos do time começar a fazer peneiras para captar novos talentos.

“Sem dúvida é um dos títulos mais importantes da minha carreira, ainda mais sendo pelo Niterói, clube que eu fundei junto com o meu irmão em 2004. Quero parabenizar e agradecer a todos que participaram dessa campanha: atletas, comissão técnica, parceiros e torcida. Sem dúvida é um marco na história do NVC e serve de combustível para irmos atrás do principal objetivo da temporada, que é a Superliga B 2022,” contou o técnico do Niterói Vôlei.



Superliga B - Segundo as informações, no dia 22 de janeiro, no ginásio do colégio Plínio Leite, o time faz sua estreia na Superliga B. A competição vai até o mês de maio e premia o campeão e vice com vagas na elite do vôlei nacional. O NVC é o único representante do Rio na Superliga B 2022.