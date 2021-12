Grael quer alavancar retomada educacional pós-pandemia e combater evasão escolar. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 21/12/2021 19:05

A Prefeitura da cidade de Niterói anunciou, nesta terça-feira (21) um conjunto de medidas para auxiliar a retomada educacional pós-pandemia e diminuir a evasão escolar. Entre outras ações, foi ampliado o horário integral de duas escolas de Ensino Fundamental na Zona Norte, medida que vai impactar 320 alunos. Também foi sancionada a ampliação do Programa Poupança Escola, para permitir a inclusão de alunos a partir do 6º ano. O prefeito, Axel Grael, também assinou uma parceria com o Instituto Claro e Instituto Crescer para implementar o Projeto Educonexão. A cerimônia de assinatura dos documentos, aconteceu na Escola Municipal Infante Dom Henrique, na Engenhoca, futura Escola Municipal Maria Felisberta Trindade.

Na ocasião, o chefe do Executivo reforçou o compromisso do governo com uma cidade que prioriza a educação pública de qualidade como agente formador. Outro ponto abordado pelo gestor foi em relação à escola ir além dos espaços físicos, estar aberta e dialogando com a comunidade para que cada cidadão se sinta responsável e comprometido com a transformação de Niterói como uma cidade educadora.

“Ampliamos a escola em tempo integral no município, que é um sonho antigo. Temos boas experiências e sinalizamos que essa é uma prioridade. Somos uma gestão de continuidade de um governo que construiu mais de 20 escolas ao longo de oito anos. Vamos estruturar o plano de ação que prevê mais escolas, mas com foco na qualidade, modernização e valorização da rede. Queremos fazer da escola pública de Niterói uma referência para o nosso país. Acredito muito na escola de tempo integral, porque permite mais tempo com os alunos para avançar nos resultados da educação. Além das aulas convencionais, é fundamental que a gente ofereça recursos tecnológicos necessários para que esse ensino esteja conectado com as demandas atuais”, declarou o prefeito.

Segundo as informações, a Secretaria Municipal de Educação deu início a um amplo esforço a fim de ampliar a oferta de vagas. A partir do próximo ano, mais duas escolas de ensino fundamental oferecerão a educação em tempo integral em parceria com o Espaço Nova Geração: as escolas municipais Dom José Pereira Alves, no bairro do Fonseca, e Infante Dom Henrique, na Engenhoca.

O secretário de Educação, Vinicius Wu, falou do desafio que a educação enfrentou nesses últimos dois anos com a pandemia e parabenizou o trabalho e esforços de toda equipe pedagógica na condução desse processo. O secretário citou referências como Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, entusiastas da educação integral, quando disse que a escola não necessita apenas de expansão de horário, mas de uma educação integral.

“Hoje é um dia muito especial. É o encerramento de um ciclo muito difícil, mas com boas notícias para o futuro da educação da cidade. Precisamos ampliar a educação integral imediatamente, principalmente no período que enfrentaremos do pós-pandemia, mas pensamos educação integral de forma intersetorial que ofereça atividades culturais, esportivas, inovação e formação extracurricular. Além disso, Niterói terá, a partir do próximo ano, um dos maiores programas de reforço escolar para recuperar conteúdo e apoiar o trabalho dos nossos educadores nessa retomada da educação no pós-pandemia e também o maior volume de investimentos em infraestrutura, conectividade e inclusão digital que já foi feita na cidade”, reforçou o secretário.

Ele aproveitou a cerimônia para anunciar que a Escola Municipal Anísio Teixeira passará a contemplar o sexto ano do ensino fundamental. “Essa foi uma reivindicação dos alunos e nos debruçamos para atender o pedido e hoje estamos anunciando que vocês conquistaram e vamos ter o sexto ano em 2022”, disse Wu.

Segundo a Prefeitura, as unidades estão recebendo intervenções na infraestrutura física e auxílio da equipe da Secretaria e da Fundação Municipal de Educação na reestruturação do trabalho pedagógico para atender cerca de 320 alunos em tempo integral. "Serão ofertadas atividades culturais, esportivas, de formação em diferentes áreas como direitos humanos e sustentabilidade em parceria com as secretarias e projetos de governo. Todas as unidades de educação integral do município contarão com atividades diversificadas, através de parcerias com o Projeto Cidade Educadora, que visa maximizar o aproveitamento dos ambientes escolares e de espaços da cidade enquanto um todo. Esse trabalho é um dos eixos contemplados pelo Pacto Niterói contra a Violência que prega a cultura da paz, ocupando o horário do contraturno escolar com atividades diversas", informou o poder público no texto.

De acordo com as informações, o programa municipal oferece 1.200 vagas gratuitas em cursos como teatro, inovação tecnológica, trabalhos manuais, além de práticas esportivas no contraturno escolar para crianças e jovens de 6 a 29 anos. Funciona nos CIEPs municipalizados Anísio Teixeira, no Fonseca; e Ester Botelho, no Cantagalo. Criado pela Prefeitura de Niterói, o projeto tem o objetivo de promover o desenvolvimento de crianças e jovens com oportunidades que abrem horizontes e trazem novas perspectivas para o futuro.

Na cerimônia, o prefeito também assinou a ampliação do Poupança Escola que passa a contemplar alunos do sexto, sétimo e oitavo anos do ensino fundamental da rede pública municipal, estadual ou federal. O programa vai conceder uma bolsa de oitocentos reais para cada ano concluído pelo aluno. Essa é uma estratégia de redução da evasão escolar nos anos finais da educação fundamental e do ensino médio.

A subsecretária de Governo e coordenadora do Poupança Escola, Ana Vieira, reforçou a intersetorialidade que o programa abrange já que envolve ações de documentação civil, educação, saúde, assistência e do Pacto Niterói contra a Violência. “Estamos muito felizes com a ampliação do programa que está incluído no eixo de prevenção do pacto. Atuamos de forma preventiva para evitar e reduzir os índices de reprovação e abandono escolar, que é fundamental. Esse programa, além de ser um incentivo educacional, faz com que a questão da intersetorialidade saia do discurso para a prática”, analisou Ana Vieira.

Parceria amplia conectividade e formação tecnológica nas escolas

Nesta terça-feira, foi consolidada a parceria entre a Prefeitura de Niterói e o Instituto Claro e o Instituto Crescer. O projeto Educonexão auxilia escolas a implementar a inovação educacional por meio de recursos tecnológicos e estratégias digitais. O projeto oferecerá formação aos profissionais de educação da rede, TV por assinatura e internet banda larga de maneira gratuita para 28 escolas municipais.

Eduardo Cardoso, gerente de operações responsável na Claro por Niterói, agradeceu a parceria com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Educação. “A Claro entende que sua atuação na cidade vai muito além da oferta de serviços. Estamos felizes em participar do desenvolvimento da cidade. Além de proporcionar o aperfeiçoamento técnico dos professores da rede pública da cidade na utilização de tecnologias digitais e práticas pedagógicas, estamos doando pontos de internet e TV por assinatura nas escolas pela nossa rede no município. O acesso à informação, a conectividade e a educação são fundamentais para a inclusão social que é a base do programa Educonexão”, pontuou.