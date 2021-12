Rodrigo Neves disse que este é o reconhecimento de um governo sério e honesto, que teve uma gestão fiscal responsável nos últimos oito anos. - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 21/12/2021 18:08 | Atualizado 21/12/2021 18:10

A Câmara de Vereadores de Niterói confirmou a aprovação por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) das contas de 2020 da Prefeitura de Niterói, último ano da gestão do prefeito Rodrigo Neves à frente do município. Com isso, as oito prestações de contas anuais enviadas aos órgãos de controle ao longo da gestão de dois mandatos de Rodrigo Neves foram aprovadas.

O ex-prefeito comentou o resultado positivo: “Este é o reconhecimento de um governo sério e honesto, que teve uma gestão fiscal responsável nos últimos oito anos. Cumprimos todas as leis da Administração Pública com retidão, transparência e eficiência. Colocamos a cidade novamente em trajetória de desenvolvimento sustentável e como referência em qualidade de vida no Brasil”, disse Neves.

Ele recordou quando assumiu seu primeiro mandato, em 2013, e a Prefeitura de Niterói acumulava dívidas de curto prazo de R$ 400 milhões de reais, conforme atestado em relatório do TCE. “A cidade estava em uma situação muito difícil, os servidores amargavam salários atrasados e os fornecedores da Prefeitura estavam sem receber. Então implementamos um Plano Estratégico, modernizamos e profissionalizamos a Administração e Niterói evoluiu ano a ano até alcançar o primeiro lugar em gestão fiscal no Estado do Rio de Janeiro", lembrou ele, que é pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O postulante a uma cadeira no Palácio Guanabara falou de sua gestão à frente da Prefeitura. "Para além de uma gestão econômica responsável e transparente, Niterói se tornou referência no país pela criação do Fundo de Estabilização Fiscal de Longo Prazo em 2017, quando o orçamento do município passou a contar com créditos dos royalties do petróleo", ressaltou o ex-prefeito.