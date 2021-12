A carreta itinerante trás ao mundo real o que hoje só existe virtualmente. - Divulgação

Publicado 20/12/2021 16:52

O eMuseu do Esporte, plataforma para criação de exposições e galerias virtuais, iniciou, nesta segunda-feira (20) um roadshow na cidade de Niterói, que foi o primeiro município a receber a carreta, que ficará estacionada na Concha Acústica, na área central da cidade até quarta-feira (22). Segundo as informações, as imagens passarão por nove cidades do Estado do Rio de Janeiro entre os meses de dezembro e março de 2022.

De acordo com a Prefeitura, uma carreta itinerante foi projetada para levar ao público a oportunidade de se divertir com experiências imersivas e conhecer um pouco mais sobre a memória do esporte brasileiro. " Atualmente, o eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) conta com 13 galerias virtuais permanentes e 11 exposições, totalizando 24 ambientes diferentes, em uma plataforma 3D: Enel (patrocinadora master do projeto), Comitê Olímpico do Brasil (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM); Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Vasco da Gama, Fortaleza e Juventude", informou o Executivo no texto.