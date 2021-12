Niterói está em repescagem contínua para a aplicação da primeira e segunda dose da vacina. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 20/12/2021 15:39

Prefeitura de Niterói antecipou, nesta segunda-feira (20), para quatro meses o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço/terceira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos. A antecipação foi autorizada pelo Ministério da Saúde.

Segundo as informações, o município está em repescagem contínua para a aplicação da primeira e segunda dose da vacina. "A segunda dose está sendo aplicada em pessoas a partir de 12 anos, com 8 semanas de intervalo da primeira dose. Para a dose de reforço/terceira dose em idosos a partir de 60 anos, profissionais e trabalhadores da saúde mantém o intervalo de 3 meses da segunda dose. A dose de reforço também está sendo aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, a partir de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias", informou a Prefeitura no texto.

Os documentos necessários para d ose de reforço/terceira dose são: Identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da segunda dose. Já para a s egunda dose a dultos: identidade, CPF e comprovante de residência. Adolescentes: identidade, CPF e comprovante de residência. É necessário a presença do responsável legal.