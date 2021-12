A festa de Natal, que acontecerá na sede do parque, no Engenho do Mato, promete encantar o público. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 17/12/2021 17:24

O Parque Rural de Niterói vai promover uma festa de Natal neste sábado (18), das 10h às 15h. Segundo a coordenadora do local, Simone Siqueira, o evento, que acontecerá na sede do parque, no Engenho do Mato, promete encantar o público com atrações especiais.