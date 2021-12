Segundo Leonardo Giordano, o objetivo da chamada pública é apoiar o setor artístico, que sofreu fortes impactos durante a pandemia de Covid-19. - Divulgação

Publicado 17/12/2021 16:46

Os artistas niteroienses vão se dar bem. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, realiza a partir desta sexta-feira (17) o pagamento dos selecionados na chamada pública de Ativos Culturais. Segundo o Executivo, no total, foram adquiridos 330 produtos culturais a R$ 1.500 cada, o que significa um aporte de quase meio milhão de reais destinado diretamente para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura.

De acordo com as informações, o objetivo da chamada pública é apoiar o setor artístico, que sofreu fortes impactos durante a pandemia de Covid-19, conforme explicou o secretário das Culturas, Leonardo Giordano: “Fizemos um edital simplificado, em que os artistas pudessem concorrer ofertando para o município obras já prontas. Isso significa reconhecer e auxiliar em um momento de retomada, após as dificuldades impostas pela pandemia”, disse Giordano.

O secretário ressaltou que o propósito é dar visibilidade ao que é produzido culturalmente em Niterói. “A propriedade continua sendo do artista. A Prefeitura somente licenciou e vai apoiar a divulgação, além do incentivo de R$ 1.500 para cada obra”, explicou Leonardo.