De acordo com a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, a rede cicloviária da cidade hoje está em 48 quilômetros. Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 16/12/2021 15:36 | Atualizado 16/12/2021 15:42

A cidade de Niterói foi selecionada como uma das líderes da campanha "Cidades Pedaláveis", uma iniciativa mundial do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP). A meta global da campanha é fazer com que as cidades participantes implementem infraestrutura cicloviária que permita o acesso de 25 milhões de habitantes a redes conectadas de ciclovias e ciclofaixas até 2025. Nos últimos anos, a Prefeitura de Niterói investiu para triplicar a rede cicloviária da cidade, que hoje está em 48 quilômetros.

"A escolha de Niterói para a campanha reconhece os avanços do município na pauta da bicicleta", afirmou a Prefeitura no texto. A participação da cidade foi firmada durante encontro entre o prefeito de Niterói, Axel Grael, o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, o secretário municipal do Clima, Luciano Paez, e a CEO global do ITDP, Heather Thompson. O grupo se reuniu em novembro, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26). Além de Niterói, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza também participam.

Responsável pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões lembrou que atualmente cerca de 6% dos deslocamentos da cidade são feitos de bicicleta. "Niterói possui um planejamento ambicioso a curto e médio prazo para incentivar que ainda mais pessoas usem a bicicleta nos seus deslocamentos. A participação da cidade na campanha Cycling Cities é uma oportunidade de troca de experiências e insere Niterói em posição de liderança nesta pauta", disse Simões.

Segundo ele, por conta da participação da cidade na campanha, o município terá acesso a oficinas e capacitações oferecidas pelo Instituto. "A administração municipal amplia os investimentos na malha cicloviária. Já em andamento, o sistema cicloviário da Região Oceânica vai implantar 60 quilômetros na cidade. Até 2024, serão 120 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas", ressaltou o coordenador.

ITDP - Segundo a Prefeitura, o ITDP é uma organização sem fins lucrativos, constituída em Washington, D.C. em 1985 e sediada na cidade de Nova York. A missão do Instituto é promover o transporte ambientalmente sustentável e equitativo em todo o mundo. "A organização com os governos municipais ata para implementar projetos de transporte e desenvolvimento urbano que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e a poluição, ao mesmo tempo que impulsionam a habitabilidade urbana e as oportunidades econômicas", finalizou o Executivo no texto.