Alunos da Rede Municipal de Educação poderão frequentar gratuitamente algumas das peças realizadas no Teatro Casa Grande.Divulgação/FME

Publicado 15/12/2021 17:07

A Secretaria Municipal de Educação de Niterói tem mais um parceiro no Pacto Niterói Pela Educação: o Teatro Casa Grande, no Leblon. A partir de agora alunos da Rede Municipal de Educação poderão frequentar gratuitamente algumas das peças realizadas no espaço que é um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira (10), alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Maestro Heitor Villa Lobos já aproveitaram o acordo e assistiram o espetáculo: Banda do Síndico, grupo que acompanhava o cantor Tim Maia em suas turnês.

“Fechar uma parceria com um dos teatros mais tradicionais do Rio e possibilitar o acesso gratuito de nossos estudantes e educadores é algo muito significativo. Trabalhamos para que, cada vez mais, nossas escolas ampliem seu repertório de atividades culturais, o que é fundamental para um desenvolvimento educacional pleno. A escola deve ser um território de afirmação permanente do direito à cultura”, sentenciou o secretário Vinicius Wu.

Segundo as informações, a apresentação foi um tributo a um dos maiores cantores da música popular brasileira, unindo as canções de Tim Maia às curiosidades históricas sobre a vida dele. Os alunos e profissionais da rede que acompanharam o show curtiram as músicas e ainda participaram de uma visita guiada pelo teatro, onde conheceram um pouco da história e estrutura do espaço.

Caso da diretora da E. M. Maestro Heitor Villa Lobos, Elizia Lucia Correia de Paula, que ressaltou a importância de iniciativas como essa para uma educação dentro e fora da sala de aula. “Os alunos ficaram muito felizes e espero que continue com esses eventos. O chão da escola é importante e a vivência que tivemos é também fundamental, pois eleva a autoestima dos estudantes e cria a possibilidade de estarem em locais como esse”, enfatizou a diretora.

De acordo com a Prefeitura, os alunos e professores da unidade elegeram a ida ao Teatro Casa Grande como um dos melhores passeios deste ano. Os estudantes do 5º ano da Escola Municipal Ernani Moreira Franco e UMEI Jacy Pacheco também já visitaram o espaço para assistir a peça infantil Forró Miudinho.

“Vou em todos os passeios promovidos pela rede. Este foi o melhor, adoramos”, disse Cícera Lopes da Silva, aluna da EJA.

"A parceria entre a Educação e o teatro faz parte do Pacto Niterói pela Educação. A partir do próximo ano, de acordo com a programação do espaço, serão ofertados ingressos para os alunos da Rede Municipal. O pacto tem o objetivo de mobilizar a sociedade civil em torno de um grande esforço pela educação pública, com ações no combate aos efeitos da pandemia sobre os estudantes mais vulneráveis, além de fortalecer o compromisso social com a educação pública gratuita e de qualidade para todos. Interessados podem se inscrever no site educacaoniteroi.com.br/pacto-niteroi-pela-educacao/", afirmou o Executivo no texto.