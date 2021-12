Foto aérea do último evento realizado na praia de São Francisco, em 2019. - Divulgação

Publicado 13/12/2021 19:21 | Atualizado 13/12/2021 19:27

Cerca de 200 atletas estarão neste fim de semana, na Praia de São Francisco, em Niterói, para a disputa da última etapa da temporada do Circuito Estadual Rio Beach Tennis Tour. Os jogos acontecem entre os dias sábado (18) e domingo (19), e terão os oito melhores do ano em cada categoria e torneio aberto. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel), e é aberto ao público. Para entrar é necessário apresentar a carteira de vacinação.





Para os não classificados, haverá uma etapa de celebração do circuito abertos a inscrições nas categorias masculina e feminina Open, B, C e D, categorias de duplas Mistas Open, B e C além dos Veteranos no 40+ e 50+. Elas podem ser feitas pelo site:

https://www.tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/13973. Segundo as informações, estarão na disputa os oito melhores classificados ao longo das demais sete etapas nas categorias Open, B e C na temporada que brigarão pela coroa de campeões da temporada, semelhante ao famoso Rei e Rainha da Praia. Os campeões levam raquetes e bolsas do patrocinador.

Sobre a parceria da Prefeitura e Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói na competição, o secretário Luiz Carlos Gallo, disse que, hoje, Niterói é a principal cidade do Estado a investir no beach tennis e que junto ao Rio Beach Tennis Tour realiza desde 2018 várias etapas nacionais e internacionais.



"Com a retomada gradual dos eventos esportivos na nossa cidade, estamos muito satisfeitos em poder sediar mais uma edição deste Campeonato Estadual de Beach Tennis, que é um dos esportes que mais cresce no país. Lembrando que já recebemos o mundial da categoria e é assim que Niterói se consagra como a cidade dos esportes, principalmente na modalidade que hoje é uma febre nacional. Ressaltamos que vamos seguir com os cuidados sanitários para retomada do esporte em nosso município", informou Gallo.

As organizadoras do evento Esther Sanches e Daniela Bergamo comemoram o resultado da competição. "Hoje, o circuito Rio Beach Tennis Tour é considerado o melhor do Estado, título que vem graças a sua estrutura e nível técnico entre os participantes, sendo um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da modalidade por aqui. Quando idealizamos a competição, o objetivo principal era profissionalizar o esporte no Estado. Hoje, a gente olha com orgulho a referência que nos tornamos como circuito", disse e Esther Sanches.

De acordo com Daniela Bergamo, o Rio Beach Tennis Tour ganhou reforço de grandes marcas e isso fortaleceu ainda mais o circuito para o sucesso da temporada 2021. “Podemos afirmar que o Rio Beach Tennis Tour está em sua melhor fase. Antigamente éramos somente nós e os atletas que de etapa em etapa fazíamos o beach tennis acontecer. Com a chegada de grandes marcas chegando e investindo, conseguimos estruturar as etapas e consequentemente fazer com que o nosso público tenha uma melhor experiência nos eventos, então, também podemos afirmar que essas marcas que estão conosco fazem parte da história do beach tennis, porque acreditam na modalidade e ajudam o esporte a se desenvolver", acrescentou Bergamo.





"Os valores presentes no esporte também estão em nosso DNA. Cada vez mais estamos marcando presença em eventos e atividades esportivas e o Beach Tennis é uma das modalidades com grande fit com a marca. É fácil, é democrático e está em grande crescimento, assim como a Genial Investimentos", disse Luciano Faustino, Chief Marketing Officer & Partner da empresa.