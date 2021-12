Os alunos da rede municipal terão formação artística e cultural no modelo dos Espaços Nova Geração. - Divulgação

Os alunos da rede municipal terão formação artística e cultural no modelo dos Espaços Nova Geração. Divulgação

Publicado 13/12/2021 18:13

A Prefeitura de Niterói vai anunciar um pacote de iniciativas para a área da educação no próxima sexta-feira (17). Entre as medidas que serão anunciadas em um evento na Escola Municipal Infante Dom Henrique, está o novo modelo de educação integral, com a criação do projeto Escolas Nova Geração. Além disso, o prefeito Axel Grael vai sancionar a lei de ampliação do programa Poupança Escola para alunos a partir do 6º ano.



"Com o objetivo de reduzir os efeitos da pandemia e combater a evasão escolar, a Prefeitura deu início a um amplo esforço transversal e intersetorial, envolvendo diferentes órgãos de governo no desenvolvimento de projetos educacionais. O projeto Escolas Nova Geração é um desdobramento deste empenho e será uma parceria entre a Secretaria de Educação e o Espaço Nova Geração", afirmou a Prefeitura no texto.



Segundo o secretário de Educação, Vinicius Wu, o projeto busca estabelecer uma estratégia para os próximos anos de ampliação da oferta de educação integral e de elevação da qualidade do ensino através de uma ampla articulação, envolvendo diferentes políticas públicas desenvolvidas em Niterói, possibilitando que a escola se torne também um território de afirmação do direito à cidade. "Além disso, queremos também enfrentar o desafio da retomada de vínculos e de trazer novamente os nossos alunos e alunas para o convívio escolar enfrentando a evasão e mobilizando a comunidade escolar para o processo de matrícula do ano que vem”, afirmou Wu.



Conforme as informações, o projeto será implementado inicialmente em duas escolas municipais: a E.M Dom José Pereira Alves, no Fonseca, e a E.M Infante Dom Henrique, na Engenhoca, que vão passar a oferecer educação em tempo integral a partir do próximo ano. "As duas escolas receberão intervenções na infraestrutura física, que tornarão possível a instalação dos Ambientes Nova Geração, inspirados no projeto que funciona nos bairros do Fonseca e Cantagalo. Estes ambientes serão utilizados no desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de formação em diferentes áreas. Ambas as escolas ofertarão atividades curriculares e extracurriculares, formação artística e cultural", explicou o poder público em nota.



De maneira gradual, as demais unidades que funcionam em horário integral serão integradas ao novo modelo. Em todas elas serão desenvolvidas atividades diversificadas aos alunos, através de parcerias do Programa Cidade Educadora, que visa maximizar o aproveitamento dos ambientes escolares e de outros espaços da cidade. A iniciativa faz parte do compromisso do município em ampliar a oferta de educação integral na rede.

A coordenadora-geral do Espaço Nova Geração, Barbara Siqueira, destacou que a Prefeitura de Niterói sabe a importância e o impacto que a Educação tem no futuro das crianças do município.



"A educação organiza a cidade em suas práticas cidadãs, sua economia, na construção da igualdade social, racial e de gênero. Nós estamos cientes da importância da construção de uma educação de qualidade. Nosso desafio aumentou muito após a pandemia, mas estamos dispostos a enfrentá-lo de forma responsável, intensa e participativa. Estamos unindo esforços e estruturas de escolas municipais e dos Espaços Nova Geração. Agora mais um passo é dado e os muros entre as escolas e os espaços desaparecem. Os espaços Nova Geração estarão dentro das escolas ofertando atendimento psicossocial, a oportunidade de construir um currículo complementar e complementar o processo pedagógico das escolas. As escolas estarão nos Espaços Nova Geração com equipes próprias acompanhando os alunos, implantando um processo de complementação pedagógica alinhado com a metodologia da escola. Serão todos juntos e misturados construindo uma Escola Nova Geração”, explicou Barbara Siqueira.

O Espaço Nova Geração faz parte do Pacto Niterói Contra a Violência. O programa municipal oferece 1.200 vagas gratuitas em cursos como teatro, inovação tecnológica, trabalhos manuais, além de práticas esportivas no contraturno escolar para crianças e jovens de 6 a 29 anos. Funciona nos CIEPs municipalizados Anísio Teixeira, no Fonseca; e Ester Botelho, no Cantagalo. Criado pela Prefeitura de Niterói, o projeto tem o objetivo de promover o desenvolvimento de crianças e jovens com oportunidades que abrem horizontes e trazem novas perspectivas para o futuro.

Poupança Escola - Segundo a Prefeitura, no mesmo dia, o prefeito de Niterói, Axel Grael, vai sancionar a Lei que amplia o programa Poupança Escola, que tem o objetivo de incentivar os jovens da cidade a concluírem o Ensino Médio. "Agora serão atendidos os alunos, da rede pública municipal, estadual ou federal, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família. Com a ampliação, os alunos do 6º, 7º e 8º receberão R$ 800 por cada ano concluído sem dependência. O valor total será pago ao fim do Ensino Médio. O investimento anual para a ampliação será de cerca de R$ 900 mil, beneficiando aproximadamente 1.100 alunos", ressaltou o Executivo no comunicado.



Homenagem - A E.M Infante Dom Henrique terá o seu nome alterado como uma homenagem à Prof. Maria Felisberta Baptista da Trindade, que faleceu recentemente aos 91 anos. Professora emérita da UFF, Maria Felisberta sempre lutou por uma educação pública de qualidade. Graduada em Pedagogia, com especialização em Orientação Educacional e Mestre em Educação, ela foi secretária de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói entre 2003 e 2004 e era Membro Titular do Conselho Municipal de Educação desde 2013.