O jornalista Mauro Ventura, que relançou pela Companhia das Letras, o livro “O espetáculo mais triste da Terra: o incêndio do Gran Circo Norte-Americano”, também vai estar por lives e pelo Youtube para construir um relato possível a respeito de uma das maiores tragédias da história circense de todos os tempos: o incêndio que em 17 de dezembro de 1961, destruiu o circo de Danilo Stevanovich, matando centenas de pessoas, em Niterói.

Ventura contou que, por conta do assunto, vai fazer duas lives, uma no sábado agora, dia 11, às 9h, através do link: https://inforbrand.com/CHN/ , com o pessoal do Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), e outra na sexta-feira seguinte, justamente dia 17, entre 10h às 11h30min., com a Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio do canal da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) no YouTube: https://youtube.com/channel/UCYL6fsyt-bgmupcUcRmKfuA