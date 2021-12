Grandes nomes da modalidade de vários países vão movimentar a semana esportiva e mostrar seu talento em Niterói. - Divulgação PMN

Grandes nomes da modalidade de vários países vão movimentar a semana esportiva e mostrar seu talento em Niterói.Divulgação PMN

Publicado 09/12/2021 19:24

Atletas de 12 países estarão neste fim de semana, na Praia de Icaraí, em Niterói, para a disputa do Mundialito de Futevôlei. O campeonato internacional acontece entre sexta-feira (10) a domingo (12), quando as duplas se apresentam a partir das 8h, na arena montada em frente à Rua Belizário Augusto. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), e é aberto ao público. Para entrar é necessário apresentar a carteira de vacinação e levar 1kg de alimento não perecível. A capacidade da arena está limitada a 80%.

Grandes nomes da modalidade de países como Colômbia, Paraguai, Uruguai, Peru, Argentina, Áustria, Hungria, Angola, Chile, Canadá, França e Brasil vão movimentar a semana esportiva e mostrar seu talento em Niterói. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV.

A competição acontece em uma estrutura que vai proporcionar aos atletas a oportunidade de jogarem em uma arena de nível mundial. Simultaneamente ao Mundialito, acontecerão as finais da primeira edição do Niterói Open, com nomes de peso de vários munícipios. No final de semana passado, foi realizada no local a 28ª edição do TAFC (Team Águia Footvolley Cup).

“Aos poucos, os eventos esportivos estão voltando a ser promovidos e apoiados pela Secretaria de Esportes de Niterói. Quando nossa cidade recebe eventos de grande porte como estes, com a presença de nomes como Romário, Djalminha, Chay, entre outros, além da niteroiense Monique, elevamos o nome de Niterói ainda mais ao topo do futevôlei. Com isso, passamos, além de projeção nacional no cenário esportivo, a gerar receita para o município de muitas formas, através de serviços e incentivo ao turismo”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

No Mundialito de Futevôlei, o Brasil estará representado pelas seguintes duplas masculinas: Franklin/Hiltinho, Paraná/Tavinho, Rafael Longo/Michel e Bruno Barros/Gustavo. Já na disputa feminina estão as duplas Monique/Amanda, Sabrina/Bianca e Mari Fidélis/Vanessa Tabarez.

Representante niteroiense no Mundialito, Monique Góis destacou a relevância da competição. “Fico muito feliz em poder participar de um torneio internacional na minha cidade. É um orgulho muito grande e vou me empenhar muito para conquistar esse título”, afirmou Monique.

O organizador do evento, Marcio Carrete, falou sobre a importância de Niterói sediar o Mundialito. “O futevôlei cresce a cada dia na cidade. Temos muitos atletas e jovens interessados na modalidade. Realizar um campeonato desse porte mostra que estamos evoluindo dia após dia na divulgação do esporte”, concluiu Carrete.