A diretora artística, Andréa Terra, disse que a principal vocação do Teatro Popular Oscar Niemeyer é a democratização do acesso à cultura. - Divulgação site PMN

Publicado 08/12/2021 18:30

O Teatro Popular Oscar Niemeyer vai lançar em 2022 o Programa “Teatro Negro Popular Mestra Erika Ferreira", voltado para a formação em Teatro Negro. O público-alvo são estudantes e profissionais de artes cênicas, com prioridade para jovens negras, negros e moradores de regiões periféricas ou em situação de vulnerabilidade sócio-econômica de Niterói.

Segundo as informações, o programa será realizado no próprio Teatro, com apoio da Secretaria das Culturas do município. "Ele prevê que sua metodologia e estrutura curricular sejam estabelecidos a partir de uma perspectiva racial negra e periférica, promovendo o pensamento decolonial e privilegiando processos de aprendizado que valorizem, respeitem e reconheçam a importância da corporeidade e ancestralidade para os participantes do Programa. Para isso, haverá encontros nos dias 9, 11, 13 e 14 de dezembro, no Teatro Popular e na Casa Cultura É um Direito, em horários variados, para que a sociedade civil opine quando ao formato, metodologia e grade curricular", afirmou a Prefeitura no texto.

Conforme apuração, o Programa é concebido e será desenvolvido e aplicado por pessoas negras, com o Teatro Popular como facilitador desse processo. As inscrições serão abertas no início de 2022, mas é importante que todas e todos participem dessa etapa inicial, ressaltou Andréa Terra, diretora artística do Teatro Popular. “É uma oportunidade ímpar de colaborar na criação de uma ação formativa pública e que se pretende continuada”, afirmou Terra.

De acordo com ela, como a principal vocação do Teatro Popular Oscar Niemeyer é a democratização do acesso à cultura, o Programa “Teatro Negro Popular Mestra Erika Ferreira" é concebido como um programa público e continuado, representativo do legado da atriz, diretora e dramaturga negra Erika Ferreira, que estabeleceu sua obra sobre o Teatro Negro e foi a primeira vítima da Covid-19 no setor cultural em Niterói. "Como dizia ela, a gente sabe como é difícil viver no nosso país com tudo o que acontece e com as guerras que a gente vive o tempo inteiro. Toda a vida e todo dia é uma peleja. O teatro, ele é uma arma. E muito bem colocada, a gente pode mudar, e fazer a revolução, e a gente se levantar e fazer a revolução nesse país”, finalizou a diretora.

SERVIÇO

A chamada à Participação Popular para a construção do Programa “Teatro Negro Popular Mestra Erika Ferreira” será nesta quinta-feira (9), às 19h, na Casa Cultura é um Direito. No sábado (11), às 10h, será no Teatro Popular Oscar Niemeyer. Na segunda-feira (13), às 19h, na Casa Cultura é um Direito e na terça-feira (14), às 14h, no mesmo local.

Público alvo: Segundo a Prefeitura, os profissionais e estudantes de teatro e demais artes cênicas, tendo prioridade pessoas negras, negros e negres e/ou moradoras de regiões periféricas da cidade de Niterói. Ativistas e artivistas pela arte e cultura da comunidade africana em diáspora. Acima de 16 anos.

A Casa Cultura é um Direito fica na Rua Visconde de Morais 251, Ingá. Já o Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói (atrás do Terminal).

Em atendimento ao Decreto n° 14141/2021 – que institui o Programa Novo Normal Niterói – o acesso ao Teatro Popular Oscar Niemeyer só será permitido comprovando as devidas etapas de vacinação. A comprovação pode ser feita através do cartão de vacinação, ou da apresentação impressa ou virtual do portal “Conecte SUS".