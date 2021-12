Niterói ainda não registrou casos da variante Ômicron, mas a Secretaria de Saúde segue monitorando a situação em todo país. - Divulgação PMN

Publicado 10/12/2021 18:14 | Atualizado 10/12/2021 20:14

A subsecretária de Saúde, Camilla Franco, informou que Niterói ainda não registrou casos da variante Ômicron, mas ressaltou que a Secretaria de Saúde segue monitorando a situação em todo país.

“Não se mostrou, até o momento, mais grave ou mais transmissível que outras variantes, mas países que haviam retirado a obrigatoriedade do uso de máscaras voltaram atrás nessa decisão para combater esses novos casos. Isso deixa claro que a melhor forma de prevenção é, além da vacina, mantermos o uso de máscaras e a higienização constante das mãos”, detalhou a subsecretária.



Vacinação - Segundo as informações, a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói aplica a dose de reforço da vacina da Covid-19 em pessoas que receberam a primeira dose da marca Janssen. Segundo a pasta, o intervalo para o reforço é de cinco meses, com Pfizer. A imunização já está disponível em sete policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.



"O município também está aplicando a dose de reforço/terceira dose em idosos a partir de 60 anos com um intervalo de 3 meses da segunda dose, profissionais e trabalhadores da saúde com intervalo também de 3 meses e pessoas com idade de 18 anos a 59 anos, com intervalo de 5 meses da segunda dose. A dose de reforço também está sendo aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, a partir de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias", informou a Secretaria de Saúde no texto.



De acordo com as informações da Saúde, a segunda dose está sendo aplicada em pessoas a partir de 12 anos, com 8 semanas de intervalo da primeira dose. "O município segue em repescagem contínua para aplicação da primeira e segunda dose da vacina", finalizou a pasta no comunicado.