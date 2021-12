A parceria foi firmada com a assinatura de um convênio entre o prefeito Axel Grael e o prefeito da cidade paranaense Ulisses Maia. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A parceria foi firmada com a assinatura de um convênio entre o prefeito Axel Grael e o prefeito da cidade paranaense Ulisses Maia.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 10/12/2021 18:31

As cidades de Niterói e Maringá (PR) vão compartilhar experiências para a implementação de políticas públicas na área da sustentabilidade. A parceria foi firmada nesta quinta-feira (09), no Caminho Niemeyer, com a assinatura de um convênio entre o prefeito Axel Grael e o prefeito da cidade paranaense Ulisses Maia.

Um dos objetivos do acordo é a criação, em Maringá, de uma Secretaria Municipal do Clima, a exemplo da pasta que já existe em Niterói. Já foram realizadas reuniões técnicas com servidores dos dois municípios. A assinatura do convênio também teve a participação do secretário municipal do Clima de Niterói, Luciano Paez.



O prefeito Axel Grael destacou que Niterói e Maringá possuem pontos em comum, como uma extensa área verde. Axel disse que as duas cidades priorizam a sustentabilidade e são dois bons exemplos para serem mostrados ao país. O prefeito de Niterói afirmou que a parceria com Maringá demonstra que as cidades devem assumir o protagonismo na tomada de decisões sobre políticas ambientais.



“No Brasil, 80% da população vivem em áreas urbanas. É fundamental que as cidades tenham uma posição de liderança em relação a questões de sustentabilidade. Nós já temos a nossa Secretaria do Clima e existe muito interesse em compartilhar essa experiência com Maringá. As duas cidades se preocupam com qualidade ambiental e com a qualidade de vida da população”, afirmou Grael.



O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, afirmou que Niterói tem uma gestão voltada para tornar a cidade mais humana, inclusiva e sustentável. “Existem ações e projetos ambientais inovadores em Niterói. Queremos essa troca de experiências. A Secretaria do Clima é uma referência, já que é a primeira cidade do país que cria um instrumento de governança deste tema no âmbito municipal”, concluiu Maia.



Depois da assinatura do convênio no Caminho Niemeyer, o prefeito de Maringá, acompanhado de Axel Grael, conheceu o Museu de Arte Contemporânea (MAC).