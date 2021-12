Os pontos permitirão que o cidadão niteroiense acompanhe de qualquer bairro, sem precisar se deslocar. - Divulgação PMN

Publicado 13/12/2021 16:05 | Atualizado 13/12/2021 19:33

A Prefeitura de Niterói já definiu os 10 pontos que vão receber a queima de fogos de baixo estampido no Réveillon, permitindo que o cidadão niteroiense acompanhe de qualquer bairro, em casa, sem precisar se deslocar.

Os locais foram espalhados por toda a cidade. São eles: Barreto (ETE do Barreto); Vila Ipiranga/ Fonseca/Engenhoca (Escola Municipal Marilza Medina); Caramujo (Parque Esportivo e Social); Santa Rosa (Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora); Ingá (Macquinho/Morro do Palácio); Morro do Cavalão (Reservatório); Jurujuba (Forte do Pico); Badu/Pendotiba (Reservatório); Camboinhas/Piratininga (Reservatório) e Itaipu/Boa Vista (Praça Boanerges Evangelista).



Segundo o poder público, o trabalho está seguindo as normas do Plano Novo Normal Niterói, obedecendo aos protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia.



A moradora da Rua Geraldo Martins, em Santa Rosa, Sandra Helena Fontes Jardins, de 38 anos, disse que não vê a hora da chegada do novo ano. "2021 já deu. Foram dias muito difíceis, por isso, vou comemorar sem estar em aglomerações e vou sair um pouco da minha residência para curtir os fogos programados aqui perto", disse ela.

Mesma opinião do aposentado Ivan Gomes Freitas, de 58 anos, que mora na Rua João Brasil, no Fonseca. Ele explicou que no ano passado não acompanhou nenhuma queima de fogos para se prevenir, mas que esse ano, com as vacinas e protegido com máscara, vai esperar a chegada do novo ano. "Estou cheio de esperança no peito e a certeza de que 2022 será um ano melhor para todos", realçou Freitas.