A autora da personagem Pompa, Gabriela Nasser, e a ilustradora Fabiana Espindola.Foto: Leo Santos Imagens

Publicado 14/12/2021 17:11

A jornalista e escritora niteroiense Gabriela Nasser vai lançar, na próxima sexta-feira (17), o livro “Pompa e as circunstâncias!” escrito por ela, cujo conteúdo incentiva diálogos preventivos contra as drogas e a violência, com linguagem divertida, versada em rimas para crianças, adolescentes, pais e professores. O lançamento será no Clube Rio Cricket (Rua Fagundes Varela, 637, Icaraí), das 15h às 17h. O evento é dirigido a crianças e adultos.

O assunto prevenção do uso de drogas e a violência na infância e juventude, quando não há nenhuma ocorrência mais grave de uso e seus efeitos, deve ser tratado de uma maneira direta, mas pode até ser versada em rimas e pra lá de divertidas. Ao pensar nisso, Gabriela Nasser criou a personagem “Pompa”, uma “palhacinha-bailarina-professorinha” que ensina com talentos muito especiais no livro, um paradidático, para crianças de 8 a 12 anos, que não merecem ficar de fora de um diálogo amável e enfático, previsto por Nasser para ser vivenciado entre esses “adultos de amanhã”, seus pais e professores. A ilustração e de

Fabiana Espíndola.



O livro, que já ganhou a versão da personagem em forma de boneca de pano criada pela artesã Cristina Fuscaldo Melo, também trata da diversidade de religiões, o respeito às autoridades - aliado à visão de que a criança também pode pedir ajuda a quaisquer pessoas lotadas nestas posições -, entre outros assuntos de suma importância para uma boa educação. Abrange também dos temas das redes sociais aos cuidados com os dentes definitivos.

O projeto é voltado para o bem estar e melhoria na qualidade de vida dos pequenos. O livro “Pompa e as circunstâncias!” é um lançamento da Editora Autografia e está à venda no site da editora e principais plataformas. Prefaciado pela professora Matilde Slaibi Conti, presidente do Cenáculo Fluminense de História

e Letras e Membro da Academia Niteroiense de Letras, o volume foi pensado de forma a proporcionar uma melhor estrutura no panorama educativo, capaz de gerar uma influência favorável à felicidade das crianças - avisando , prevenindo, ensinando, apresentando de forma descontraída o que não é brincadeira e é muito sério.

“Cada rima foi pensada até mesmo antes de eu escrever as frases do livro, de forma a levantar, despertar, alegrar com coerência os pequenos leitores”, contou a autora, que desenvolveu trabalhos como educadora de artes e religião com crianças e jovens de 6 a 14 anos. “A criança fixa muito bem tudo que é ensinado pelos professores. Às vezes, lembram de um direcionamento pela vida inteira. É preciso apresentar a elas coisas boas, sempre encaminhando à consciência e ajudando elas a pensarem em uma forma construtiva de modo a optarem por escolhas seguras, após certa reflexão”, explicou Nasser.