O Bazal de Natal do Clube Central vai ter a venda de produtos de artesanato, roupas, sapatos, acessórios e gastronomia. - Divulgação

Publicado 14/12/2021 16:46 | Atualizado 14/12/2021 16:53

O Clube Central vai realizar, neste sábado (18), entre 10h às 17h, seu Bazar Fashion em comemoração ao Natal. Segundo os organizadores, o evento terá a venda de produtos de artesanato, roupas, sapatos, acessórios e gastronomia. Segundo a vice-presidente Maria Fernanda de Mattos Calil, os visitantes terão a chance de aproveitar as variadas opções e comprar aquela lembrancinha para as festas e a família.

“O Bazar de Natal do Central é gratuito e a diversão vai estar garantida com o ritmo alegre do cantor Beto Sol, com sucessos da MPB e do sertanejo universitário e para acompanhar o show e para melhor atender aos nossos visitantes, teremos também serviço de bar e lanchonete no local, com atendimento especial de Buffet”, afirmou Calil.



Sobre a escolha do presente de Natal, a organizadora disse que o bazar do Clube Central será uma ótima oportunidade para passar ótimos momentos com amigos e familiares.

“O Bazar será composto exclusivamente por sócios que realizaram a inscrição e irão comercializar seus produtos, tendo toda a renda revertida de forma integral para o sócio participante”, revelou Calil, que foi além e ressaltou também que conforme exigência do Decreto Municipal, será obrigatório o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação para a entrada no espaço.