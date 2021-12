A primeira-dama e coordenadora voluntária da campanha, Christa Grael, ressalta a generosidade dos niteroienses. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

A primeira-dama e coordenadora voluntária da campanha, Christa Grael, ressalta a generosidade dos niteroienses.Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 15/12/2021 17:47

A Prefeitura de Niterói vai encerrar, neste final de semana, sábado e domingo (dias 18 e 19), as atividades do Natal da Esperança com uma campanha de doação de alimentos e produtos de limpeza. Através das mídias sociais o poder público convocou os niteroienses. "Leve sua energia para os shows de encerramento, mas junto leve também alimentos não perecíveis e produtos de higiene para doar para a Campanha Niterói Solidária. A arrecadação contará com postos de coleta nos Hortos do Barreto e Fonseca, no Campo de São Bento (Icaraí) e na Árvore montada na Praça Rádio Amador (São Francisco), a partir das 18h. Já no domingo, apenas o Horto do Barreto terá arrecadação na parte da manhã, a partir das 10h, os demais pontos permanecem no mesmo horário, a partir das 18h", informou o Executivo no texto.



A primeira-dama e coordenadora voluntária da campanha, Christa Grael, ressaltou a generosidade dos niteroienses que vêm ajudando muitas famílias durante a pandemia. "Desde abril, os niteroienses têm formado uma grande rede de solidariedade, contribuindo com a Campanha Niterói Solidária. Nossa cidade já demonstrou, em outros momentos, o quanto é empática e agora, no maior desafio que a nossa geração vem enfrentando, não tem sido diferente. Este ano, mais do que qualquer outro, muitas famílias precisam do nosso apoio. Vamos, juntos, nos dias 18 e 19, reforçar essa corrente para levar amor e esperança neste Natal para alguém", pontuou Christa.



Segundo a Prefeitura, a Campanha Niterói Solidária teve início em abril deste ano. "De lá para cá, já foram mais de 47,5 toneladas de alimentos recebidos, seja durante a vacinação ou nos equipamentos culturais da cidade. A campanha foi criada para ajudar famílias que não são assistidas pelos programas da Prefeitura de Niterói e estão em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia. Desde então, qualquer pessoa pode doar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene. Toda semana, entidades da sociedade civil recebem kits montados com os itens recebidos que são entregues para as famílias por intermédio das instituições cadastradas por chamamento público", ressaltou o Executivo na nota.



Programação de Shows – O sábado (18) vai ser animado e contará com apresentações matinais, a partir das 11h, no Horto de Itaipu, com Cantiga de Rodapé: É Natal!, e Ópera Prima – Auto de Natal, no Caramujo. Já no final do dia, a programação segue, com início às 19h30, com apresentação do Coral Nikit People com regência de Fátima Regina no Campo de São Bento, Orquestra de Cordas da Grota no Horto do Fonseca e show de Márvio Ceribelli no Horto do Barreto.



O último dia de shows natalinos na cidade, domingo (19), começa às 11h, no Parque Palmir Silva (Horto do Barreto) com Arte de Dançar, no Caramujo com Cia Mala de Mão e no Horto de Itaipu (Engenho do Mato) com Tiririco e as Histórias de Morros e Fossos. À noite a programação começa às 19h30, no Campo de São Bento com Maestro João Carlos Martins e as Orquestras da Grota e Jovem Niterói e no Horto do Fonseca com a apresentação de Bezzouros.