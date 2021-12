Segundo o secretário de Educação, Vinícius Wu, o programa Cidade Educadora possui grande relevância. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 16/12/2021 16:37 | Atualizado 16/12/2021 16:53

Os alunos da Rede Municipal de Educação da cidade de Niterói receberam na última quarta-feira (15) o certificado pelo fim do curso extracurricular Educação Preventiva e Riscos Ambientais. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Educação e de Defesa Civil e Geotecnia, através do Programa Cidade Educadora. Os estudantes tiveram aulas, práticas e teóricas, sobre percepção de riscos ambientais, participaram de uma oficina de drones, além de conheceram a sede da Defesa Civil e o trabalho diário dos agentes.



Segundo o secretário de Educação, Vinícius Wu, o programa Cidade Educadora possui grande relevância. "Pois concede aos alunos a oportunidade de conhecerem diversos setores essenciais para o funcionamento da nossa cidade através de importantes parcerias. Essas atividades são fundamentais para a educação integral dos alunos, pois também abordam o conhecimento de diferentes profissões e realidades”, comentou o secretário.



Participaram do curso os alunos do 9º ano da Escola Municipal Francisco Alberto Torres, localizada no Centro. Para Juliana Martins, que é coordenadora do Programa Cidade Educadora e da Coordenação de Educação em Sustentabilidade, Esporte e Saúde, vinculada à Subsecretaria de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional, os impactos do curso no processo de aprendizagem dos alunos da rede é positivo.



“O aluno sai do espaço escolar, que é o espaço formal do ensino, para ter outros tipos de aprendizagens em ambientes não formais de construção de conhecimentos. O Programa Cidade Educadora, por meio dessas ações, valoriza a aprendizagem pautada nas vivências, nos afetos, reafirmando o direito à cidade que todos os alunos devem ter. Essas parcerias com diferentes órgãos de governo estão sendo muito importantes para os estudantes. Ano que vem, vamos ampliar as ações”, afirmou Martins.



Uma das alunas participantes e representante da turma, Raquel Caetano, ressaltou a importância do Programa Cidade Educadora: “Agradeço por tirarem a gente (alunos) da escola para aprender, foi muito importante para mim, gostei muito”, concluiu. Pela Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia os subsecretários Eric de Oliveira e Renata Teixeira e o diretor de minimização, major Gilvane Dias.

Trânsito - Na última sexta-feira (10), os alunos das escolas municipais Altivo César, Alberto Francisco Torres e Paulo Freire receberam os certificados de conclusão da Capacitação em Educação para o Trânsito & Sustentabilidade. Mais uma parceria do Programa Cidade Educadora, o curso promovido pela Nittrans entre os meses de novembro e dezembro debateu com os alunos sobre Educação para o Trânsito, legislação e os benefícios da utilização da mobilidade ativa e sustentável, incluindo um módulo de mecânica básica de bicicletas.