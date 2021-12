Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói, cerca de 27 mil pessoas já baixaram o aplicativo. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 17/12/2021 16:17

O aplicativo Alerta DCNIT, da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia da cidade de Niterói, deve ter um papel importante para a população neste verão. A plataforma gratuita registra em tempo real a possibilidade de chuvas fortes, além de informar sobre a previsão do tempo, ressaca e ventos. Relançado com interface atualizada em janeiro deste ano, o equipamento é um canal direto com os niteroienses, que podem consultar informações para evitar transtornos e situações de risco, especialmente em dias de grandes tempestades, como no último domingo (12). Cerca de 27 mil pessoas já baixaram o aplicativo.

Para baixar o Alerta DCNIT, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular (google play ou apple store) e selecionar o programa. Além das informações meteorológicas, o aplicativo também disponibiliza avisos emergenciais e terá comunicação direta com os voluntários da Defesa Civil. "O aplicativo também mostra a localização de sirenes e pontos de apoio, assim como informações importantes em casos de queimadas, chuvas fortes, vendavais e ressacas. O sistema do Alerta DCNIT também conta com um botão que direciona o aparelho automaticamente para uma ligação com a Defesa Civil, gratuitamente através do 199", informou a Defesa Civil no texto.

O secretário da pasta, Walace Medeiros, explicou que o aplicativo é um canal direto de comunicação com a população. "Uma forma de contato com população para não ser pega de surpresa por uma mudança de tempo. A Defesa Civil monitora todas as mudanças meteorológicas e emite alertas por SMS para os cadastrados”, explicou o secretário

De acordo com a Prefeitura, atualmente, a Defesa Civil de Niterói conta com 114 Núcleos Comunitários (Nudec) com mais de dois mil voluntários treinados. "Quem quiser participar como voluntário e se inscrever para os próximos cursos que serão ministrados, deve acessar o site da Defesa Civil (www.defesacivil.niteroi.rj.gov.br)", finalizou o Executivo no comunicado.