Papai Noel que se preza trabalha até quando tem uma folguinha. E graças a esta reserva de amor ao próximo, os dezenas de moradores de rua que habitam o Centro de Niterói viveram o espírito natalino neste fim de semana. Inspirado no trabalho que realiza o ano todo, o ator Guga Gallo, o Papai Noel oficial da cidade, aproveitou um tempo vago na sua extensa e cansativa peregrinação por toda a região em eventos do “Natal da Esperança”, instituído pela Prefeitura, e fez a alegria de crianças e adultos em vulnerabilidade social.

Durante o ano, através da Casa do Amor, instituição administrada por Guga e sua mulher, Luciana Almeida, a Tia Lu, o casal e dezenas de voluntários arrecadam alimentos, cozinham e distribuem a comida para os desamparados que vivem nos bairros da Ponta d’Areia e Centro e no último fim de semana (sábado e domingo) foi mais do que especial. Com Papai Noel a caráter numa caminhonete, houve farta distribuição de quentinhas com alguns ingredientes da ceia natalina e muitos brinquedos ofertados as crianças. "Não houve quem não se emocionasse ao ver o brilho nos olhos daquelas pessoas desalentadas", disse Guga Gallo, que é o Papai Noel oficial da cidade ao substituir o lendário Sohail Saud, que por quase duas décadas abrilhantava a festa natalina.



Ele contou que há cinco meses começou a preparação para o evento deste fim de semana dedicado ao Natal, quando foi feita distribuição de presentes para crianças, além de quentinhas temáticas, com itens presentes na ceia natalina. “Há muitos anos trabalho com crianças. Faço teatro infantil há 47 anos em Niterói. Desde os anos 1970 faço trabalhos do tipo e pedia para que o público levasse um quilo de alimento não perecível. A sensação é única, é maravilhosa, mesmo com nossas dificuldades pessoais. Só temos que agradecer a Deus, porque a gente rala muito. Nessa pandemia Deus tocou a gente”, afirmou o ator.