Projeto Rua Walls promove painéis na Avenida Rodrigues Alves, na Zona Portuária do Rio, como o do artista niteroiense Thiago Thipan. - Foto/ Divulgação: Beatriz Gimenes

Publicado 20/12/2021 19:02

O artista niteroiense Thiago Thipan acaba de finalizar o mural de dimensões 65m x 15m na lateral da rodoviária Novo Rio. Ele é um dos nomes que participam do Rua Walls 2021, projeto que está colorindo um trecho de 1,5 km da Av. Rodrigues Alves, na Zona Portuária da cidade do Rio.

O trabalho, uma composição abstrata criada com base nas referências da arquitetura do prédio, tem oito tons de azul. Segundo o autor, o painel se inspira na água enquanto recurso que precisa ser utilizado de maneira consciente pelo equilíbrio do planeta e como fonte de vida para manter a saúde do corpo físico. “Estamos acostumados a abrir o registro, a torneira e o chuveiro e a água cair. E se um dia faltar?”, questionou ele, que atualmente planeja suas criações em um ateliê em Florianópolis, em Santa Catarina.



O artista falou que é muito bom trabalhar no Rio de Janeiro. “É uma forma de me manter presente na minha cidade natal apesar da distância. Estou sempre indo a Niterói para visitar a família e pintar novas obras na rua para beneficiar os moradores da cidade”, explicou o artista, que tem obras espalhadas por Argentina, Inglaterra e França, e já expôs no Japão e Dinamarca.