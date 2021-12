Com a presença do líder da oposição ao governo na Câmara Federal, o deputado Alessandro Molon (PSB/RJ), a direção estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) deu posse, nesta segunda-feira (20), a seu novo Diretório Municipal de Niterói. O secretário de Assistência Social, Rafhael Costa, assumiu a condição de presidente em evento realizado na Câmara dos Vereadores de Niterói.

Segundo as informações, o ato foi o marco inicial da chapa eleita em setembro. Com mandato até dezembro de 2024, a chapa "PSB - Unido para Lutar" foi eleita com Raphael Costa, como presidente; Rafael Adonis, vice-presidente; Daniel Melo, secretário-geral; Elena Luiza Lopes, primeira-secretária; Alexandre Caldas, secretário de Finanças; Ciro de Hollanda, secretário de Organização, e Glória Maria Anselmo, secretária de Formação Política.

O deputado federal Alessandro Molon, que está no seu terceiro mandato consecutivo e é o atual líder da oposição ao governo federal disse que o PSB busca se solidificar cada mais vez mais na cidade. "Esse foi mais um passo rumo ao êxito nas eleições municipais de 2020", ressaltou Molon.

O presidente eleito do Diretório Municipal do PSB em Niterói, Raphael Costa, destacou a importância de Molon na posse do novo diretório. "Ele é líder da oposição do governo federal e sua vinda a Niterói reforça a importância política da cidade. Me sinto muito honrado com a presença dele nesse momento de posse e de reconstrução do PSB na cidade", ressaltou Costa.

Além da posse do Diretório, Molon participou da solenidade de entrega de equipamentos para conselhos tutelares, que foram adquiridos através de recurso destinado por emenda parlamentar. O evento aconteceu no Auditório do Caminho Niemeyer e a entrega foi de um veículo. "Posteriormente, outros equipamentos também serão enviados, como bebedouro, impressora, cinco computadores, um refrigerador, três televisores e dois ar condicionados portáteis", ressaltou o deputado.