O Instituto GayLussac, patrocinará projetos via Lei do ISS/IPTU 2021. - Divulgação/ Foto: site GayLussac

Publicado 21/12/2021 17:11 | Atualizado 21/12/2021 17:23

Uma boa notícia para os artistas niteroienses. As empresas da cidade vão patrocinar projetos culturais nas regiões por meio da Lei de Incentivo Fiscal do município ISS/IPTU 2021. Segundo as informações, o objetivo é potencializar a economia criativa em uma retomada do setor cultural e econômico. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio das secretarias das Culturas e de Fazenda. Um total de R$ 3 milhões será destinado a projetos e ações culturais na cidade, via renúncia fiscal.



A secretária de Fazenda, Marília Ortiz, destacou que a ideia é ajudar os mais de 15 mil trabalhadores formais (MEIs) na cultura, além dos que atuam indiretamente no setor. "Investir em cultura é uma ação estratégica. Muitas empresas se posicionam de forma diferente no mercado ao atuar com boas práticas de governança, sustentabilidade e responsabilidade social e os incentivos aos projetos culturais são uma oportunidade promissora para agregar valor aos negócios", disse Ortiz.

Ela ressaltou que a Fazenda disponibilizou o maior número de renúncia fiscal já realizado no município. "São R$3 milhões entre IPTU e ISS. Niterói dá exemplo de como as políticas públicas podem incentivar a retomada econômica em todos os setores, principalmente no setor cultural, um dos mais prejudicados durante a pandemia", realçou a secretária.



Segundo as informações da Secretaria das Culturas, até o momento, a etapa de captação de recursos ainda está aberta. "São cerca de R$ 1,2 milhão já está aportado para projetos culturais que têm o objetivo de reconhecer, proteger, valorizar e promover as mais variadas expressões artísticas da cidade", informou a pasta no texto.