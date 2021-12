O reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega. - Reprodução/ Divulgação: site UFF

O reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, tornou público a partir de agora, a abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento efetivo de 54 vagas no cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior, distribuídas em 48 áreas de conhecimento. O período de inscrições será realizado entre os dias 27 de dezembro de 2021 e 26 de janeiro de 2022.



“A realização de concurso público é um momento muito importante para a UFF, porque ela não só seleciona os melhores candidatos, como também incorpora docentes que permanecerão na universidade por muitos anos. Nossa preocupação sempre foi a de realizar os concursos a despeito da pandemia, com toda segurança e protocolo, e garantir a renovação dos quadros. Estamos muito satisfeitos com o trabalho da Coordenação de Pessoal Docente (CPD) e da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe), dando sequência à nossa orientação de priorizar os concursos e renovar nosso corpo, neste caso, nosso corpo docente”, ressaltou Nóbrega.



O coordenador de Pessoal Docente da Progepe, Ricardo Carrano, destacou o concurso com 11 vagas para cotistas negros e três para pessoas com deficiência. “Aplicaremos o mesmo método utilizado no último edital e que resultou na nomeação de seis cotistas negros, com expectativa de ampliarmos esse número no próximo ano”, ressaltou Carrano.



Segundo ele, o método utilizado para a seleção desses candidatos é o de “aglutinação de vagas”: “Em vez de o Edital tratar do concurso de forma fragmentada, ele aglutina todas as vagas e, com isso, garante que os candidatos cotistas aprovados, dentro do limite de 20% que determina a lei, sejam efetivamente aproveitados”, explicou o coordenador.



Carrano acrescentou ainda que o presente concurso seguirá a nova resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepex), que aumentará a segurança jurídica do mesmo, além de fazer com que seja mais descritivo e didático, respondendo a lacunas da resolução anterior, de 1991.



O concurso será composto pelas etapas de prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório; opcionalmente, a critério do Departamento de Ensino, prova prática, de caráter classificatório e eliminatório; prova didática, de caráter classificatório e eliminatório; e prova de títulos, de caráter classificatório.



O edital, assim como todas as informações referentes ao concurso, poderão ser acessados, a partir do dia 27 de dezembro de 2021, através do seguinte link: https://app.uff.br/cpd.

