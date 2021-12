O Projeto de Lei da Prefeitura de Niterói foi aprovado por unanimidade pela Câmara dos Vereadores. - Divulgação

Publicado 23/12/2021 16:55 | Atualizado 23/12/2021 17:03

A Câmara Municipal de Niterói aprovou, em segunda discussão, o Projeto da Prefeitura que trata sobre o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2022 a 2025 e encerrou os trabalhos legislativos deste ano. A finalidade da proposta é estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para os próximos quatro anos de exercício. A matéria foi aprovada por unanimidade entre os 20 vereadores presentes.

Dentre as principais ações e entregas previstas segmentado pelas Áreas de Resultado do Niterói Que Queremos 2013-2033, estão, na área “Organizada e Segura”, a requalificação urbana da Região Norte; a urbanização de comunidades; o Programa Novo Centro; a pavimentação e drenagem de bairros da Região Oceânica e as obras da Nova Alameda São Boaventura.



Na área “Saudável”, está a reforma e modernização da Maternidade Alzira Reis e do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, além da implementação de novas Policlínicas. Na área de atuação “Escolarizada e Inovadora”, estão a construção e reforma de escolas; a implantação de novas Plataformas Urbanas Digitais e do Hub de Inovação da Cidade de Niterói.



Na área “Próspera e Dinâmica”, estão a dragagem do Canal de São Lourenço; a ampliação do Sistema Nacional de Emprego Municipal; a ampliação do Projeto Niterói BikeTur e a implantação do aplicativo do Guia Turístico Digital. Na área “Vibrante e Atraente”, constam o Programa Enseada Limpa; a implantação do Parque Orla Piratininga (Pró-Sustentável); a criação de aplicativo para Proteção Animal e de Alojamento para animais vítimas de maus-tratos; a criação da Nova Concha Acústica e o Projeto Surf Base.



Na área “Inclusiva”, o PPA prevê a expansão da Moeda Social Arariboia; a criação de novos Centros de Oportunidades e de novos CRAS; a criação do Museu da Cultura Negra; a expansão do Programa Ecosocial e a implantação de um novo Restaurante Popular na Zona Norte.



Por fim, na área “Eficiente e Comprometida”, os destaques são a implantação de Plataforma Multicanal para os serviços digitais; de Centrais de Atendimento ao Cidadão nas Administrações Regionais; a realização de eventos HackNit; a execução dos Programas de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA) em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a realização do Orçamento Participativo da Juventude.