Icaraí, na Zona Sul de Niterói, é o local que concentra o maior número de idosos da cidade. - Divulgação: Smid

Publicado 23/12/2021 17:47

As atividades com os idosos foram temporariamente suspensas para manter a segurança desse público que foi considerado um dos mais vulneráveis e suscetíveis à doença durante o período crítico de transmissão da Covid-19, mas com as doses de reforço e o uso das máscaras, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Idoso (Smid) prepara a retomada dos serviços para atender as mais de 600 pessoas, que solicitaram o Cartão de Estacionamento do Idoso e mais de cinco mil, que estão nas ações sociais praticadas por diversas regiões da cidade. Para 2022, a secretaria prevê o retorno das aulas de ginástica na praça para a terceira idade.

Em 2021, a Secretaria Municipal do Idoso retomou com as atividades, acompanhando o ritmo de vacinação. Uma das primeiras iniciativas foi a reinauguração do Quiosque do Idoso, no terceiro piso do Niterói Shopping, que colaborou para dar mais agilidade aos processos de emissão de primeira via e renovação do Cartão de Estacionamento do Idoso, uma das principais demandas da pasta. O local funciona de segunda a sexta-feira, de 10h às 18h. Desde a inauguração, o polo atendeu mais de 600 pessoas. Antes da reinauguração do espaço, a secretaria atuou de forma interna, onde foram emitidos 1500 documentos.

Outro ponto forte de retomada das atividades foram as participações nas ações sociais. A SMID esteve à frente de cinco e participou como parceira em outras cinco. As atividades são voltadas ao público da terceira idade com foco em saúde, cultura e lazer. As ações estiveram em diversos pontos diversos da cidade levando atrações musicais, aferição de pressão e glicose, doação de livros, serviços de cabeleireiro masculino e feminino, maquiagem, consultorias sobre saúde bucal e fisioterapia, dentre outras.

O secretário Municipal do Idoso, José Antonio Fernandez (Zaf), estima que, em cada evento, participaram mais de mil pessoas. "Após a retomada gradual das atividades, levamos cultura, lazer e orientações sobre saúde aos idosos. Nossa programação cultural foi muito bem recebida pela terceira idade de Niterói. Nosso objetivo principal foi dar ponto de partida à ressocialização desse público que ficou tão isolado no período da pandemia", analisou Zaf.