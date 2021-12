Caio disse que está muito feliz por ter conquistado o primeiro lugar. - Divulgação

Caio disse que está muito feliz por ter conquistado o primeiro lugar. Divulgação

Publicado 23/12/2021 20:00

O concurso Repique de Ouro, que acontece em Padre Miguel e defini o melhor tocador de repique do Estado do Rio de Janeiro teve, nesta edição, como grande campeão o jovem Caio Gonze, de apenas 13 anos, que é uma das grandes promessas da bateria Furacão Vermelho e Branco, da Unidos do Viradouro.

Representantes de diversas agremiações estiveram no evento que é realizado por Zé Bolinho, presidente da Velha Guarda do Ritmo da Mocidade Independente de Padre Miguel, com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por conta da Lei Aldir Blanc. A disputa aconteceu na quadra antiga da Mocidade Independente de Padre Miguel.