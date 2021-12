Jovens entre 18 e 29 anos, moradores de Niterói, terão a oportunidade de fazer um curso gratuito de fibra ótica. - Divulgação

Publicado 27/12/2021 15:36 | Atualizado 27/12/2021 15:56

Com o objetivo de capacitar jovens da cidade de Niterói a empresa Huawei em parceria com o Polo de Inovação, Empreendedorismo e Internacionalização da Faculdade Unisuam (Pólen) estão com inscrições abertas para curso gratuito de Fibra Óptica. Segundo as informações, a ideia é gerar i nscritos para buscarem oportunidades no mercado de telecomunicações. O objetivo é ajudar a alavancar a economia e gerar emprego e renda. As inscrições estarão abertas até o dia 07 de janeiro.

Segundo o diretor da Huawei, Bruno Zitnick, o mercado de tecnologia cresce a cada dia na cidade. " Jovens entre 18 e 29 anos, moradores de Niterói, terão a oportunidade de fazer um curso gratuito de fibra ótica, que poderá ser fundamental para que conquistem novas oportunidades no mercado de trabalho. O curso é desenvolvido por nossa empresa em parceria com o Pólen - Polo de Inovação, Empreendedorismo e Internacionalização da Unisuam , e conta com o apoio da A Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro ( Acierj).

Segundo as informações, p odem participar aqueles com formação escolar de nível fundamental que não trabalham e nem estudam, e que tenham interesse na área de Telecomunicações. As aulas serão realizadas na unidade do Pólen em Niterói.



As vagas são limitadas. O resultado será divulgado no dia 24 de janeiro no https://hotsite.unisuam.edu.br/polen/. A seleção será feita de acordo com requisitos de idade e vulnerabilidade social presentes no edital. O início do curso está previsto para fevereiro e com previsão de duração até o mês de abril do próximo ano.



"O laboratório de fibra óptica (FTTH/FTTX), foi instalado pela Huawei, no Campus Centro da Faculdade com o objetivo de ofertar cursos de capacitação para a geração NEM-NEM, jovens e adultos que nem trabalham e nem estudam. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Huawei Brasil, Pólen e a Associação Comercial Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj), inaugurado em março deste ano e em pleno funcionamento", informou a Associação no texto.



Segundo os organizadores, devido a esse cenário, o curso de Fibra Óptica da Huawei e do Pólen oferece uma oportunidade de desenvolvimento para que essa parcela da população obtenha formação técnica com uma carga horária de 20h de conteúdo teórico e prático. O cronograma também conta com desenvolvimento de competências para lidar com as próprias emoções, estudos sobre Ética e Atitude Profissional.



“O objetivo deste programa é acelerar a capacitação destas pessoas, para que se sintam preparadas tecnicamente à atuarem no mercado TIC. Com a expansão da fibra óptica pelo Brasil e a demanda latente por estes profissionais, se faz necessário este tipo de qualificação. Somente assim, conseguiremos acelerar a digitalização no país, levando a conectividade para todas as pessoas. Os selecionados também contarão com o apoio do Pólen no acompanhamento com empresas, para tentar ajudar a inseri-los no mercado de trabalho. Programas como esses são necessários para além de capacitar os jovens, mostrá-los que é possível ir além e realizar seus sonhos”, explicou Bruno Zitnick





“É devido a este cenário que o curso de Fibra Óptica da Huawei com a Unisuam vem como uma excelente oportunidade de desenvolvimento para que essa parcela da população obtenha uma formação técnica de qualidade”, reforçou o reitor Arapuan Motta Netto.



Segundo dados da pesquisa “Juventude e a Pandemia do Coronavírus”, publicada em maio deste ano pelo Atlas da Juventude, que ouviu mais de 68 mil jovens de todo o país, houve um crescimento de 6% da quantidade de jovens que não trabalham nem estudam em relação à mesma pesquisa do ano passado. Ainda de acordo com a pesquisa,13% desses jovens estão em busca de uma oportunidade no mercado.



“A Acierj vislumbra esse mercado tecnológico para dar oportunidades a vários segmentos. Por isso, essa parceria é tão importante. Enquanto uma associação que reúne empresários de pequeno, médio e grande porte, temos que pensar em projetos que possam ofertar não só mão -de- obra , mas abertura de novas frentes e oportunidades que façam alavancar a economia de forma diversificada. O lançamento desse edital para o laboratório de fibra ótica marca uma nova fase de todo esse processo e abre perspectivas futuras já para 2022", afirmou Igor Baldez, vice-presidente da Acierj .