A Prefeitura de Niterói vai investir R$ 30 milhões na revitalização do Hospital Municipal Orêncio de Freitas, no Barreto. - Divulgação

A Prefeitura de Niterói vai investir R$ 30 milhões na revitalização do Hospital Municipal Orêncio de Freitas, no Barreto.Divulgação

Publicado 28/12/2021 16:56

Depois da reforma do Getulhinho, das construções de uma Maternidade e um Hospital somente para a Covid-19, agora, chegou a vez do Hospital Municipal Orêncio de Freitas, no Barreto, a ganhar investimentos na ordem de R$ 30 milhões da Prefeitura para sua revitalização. O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) pelo prefeito Axel Grael. A unidade se manterá como referência em cirurgias e receberá também um aporte de R$ 2 milhões em equipamentos, que já começaram a ser entregues.

“A reforma do Hospital Orêncio de Freitas faz parte de um pacote de investimentos no setor da Saúde que anunciarei nas próximas semanas. A unidade é um orgulho para Niterói e se manterá como referência em cirurgias”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, falou sobre a importância dessa medida.

“Estamos realizando uma reestruturação na rede municipal de saúde e esse investimento no Hospital Municipal Orêncio de Freitas é fundamental. A unidade tem grande importância para o município e essa medida permite qualificarmos o atendimento, garantindo uma melhor assistência à população”, destacou o secretário.