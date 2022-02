Evento online debateu vários temas relacionados à integridade e à transparência na administração municipal. - Divulgação PMN

Publicado 04/02/2022 20:10

A Prefeitura de Niterói encerrou, nesta sexta-feira (04), o “Niterói Compliance Week: o que estamos fazendo por você?”, evento online debateu vários temas relacionados à integridade e à transparência na administração municipal durante cinco dias. O fechamento foi marcado pela entrega do certificado “Construtor(a) da Integridade e do Compliance” a oito pessoas que, de forma voluntária, ajudaram a fomentar a cultura da integridade em Niterói.

O encerramento do “Niterói Compliance Week” teve a participação da controladora-geral do município, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino; do procurador-geral de Niterói, Michell Maron; do secretário executivo da Prefeitura, Bira Marques; e da promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) Renata Scarpa, que foi uma das oito pessoas homenageadas com o certificado. A mediação foi do controlador Arlindo Rocha, da Controladoria Geral do Município (CGM).

A controladora-geral do município, Cristiana Mara Rodrigues Marcelino destacou que o balanço do evento foi altamente positivo. “Foi a primeira semana dedicada totalmente à integridade e ao compliance. Discutimos muitos temas relevantes e subimos degraus na disseminação da cultura do compliance. Integridade não é apenas ação de governo, mas um comportamento que deve ser assumido por todos, servidores públicos ou não. É importante que todos se sintam envolvidos na causa da transparência e das boas práticas administrativas. Nosso objetivo é sempre prestar os melhores serviços aos cidadãos. Nosso esforço é para que os recursos sejam aplicados com transparência e qualidade em benefício dos moradores de Niterói”, afirmou a controladora-geral.

O “Niterói Compliance Week” foi uma iniciativa da Controladoria Geral do Município (CGM), em parceria com a Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG)/Escola de Governo e Gestão (EGG), Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Secretaria Municipal de Administração (SMA) e Secretaria Municipal de Participação Social (SEMPAS). A abertura teve a presença do prefeito de Niterói, Axel Grael. As atividades foram transmitidas pelo canal da Escola de Governo e Gestão (EGG) no Youtube: (https://youtube.com/c/EGGNiteroi).

O procurador-geral do município, Michell Maron, disse que o “Niterói Compliance Week” atingiu o objetivo. “A Prefeitura de Niterói tem uma trajetória sólida em ações de integridade e compliance. A ideia era levar essas questões para a sociedade. Vamos fazer da integridade um hábito, uma cultura. Este evento foi apenas o começo. Ainda vamos avançar muito”, disse o procurador-geral.

O secretário executivo, Bira Marques, lembrou a evolução de Niterói nas práticas de integridade nos últimos anos. “Este evento reforça o compromisso da Prefeitura com a transparência e com a eficiência na gestão pública. Quem ganha com isso é a população, que vê os seus recursos bem administrados. Vamos continuar evoluindo, sempre com boa gestão e boas práticas administrativas”, destacou Bira Marques.

A promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Renata Scarpa, reforçou que vem acompanhando o bom desempenho de Niterói nas ações de integridade e compliance. “A cidade cresceu muito neste caminho do controle interno e da transparência. Eventos como esse devem se repetir para que essa cultura se fortaleça cada vez mais”, concluiu Renata Scarpa.

Os homenageados com o certificado “Construtor(a) da Integridade e do Compliance” foram o auditor federal Marcus Vinícius Braga; o engenheiro João Alberto Neves dos Santos; a conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Niterói Maria Celia Toro Fernandez; o engenheiro Marcelo Arese; o auditor da Controladoria Geral da União (CGU) no Rio Marcelo Paluma Ambrósio; o professor Paulo Henrique Barbosa Pêgas; o professor Felipe Ansaloni; e a promotora Renata Scarpa. A certificação ocorreu de forma virtual. Os homenageados vão receber em breve os certificados físicos.