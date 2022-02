Na Casa, é possível ainda contemplar diversas obras de artistas niteroienses. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Com o objetivo de ampliar o diálogo com o setor cultural, a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, inaugurou nesta segunda-feira (7) a Casa Cultura É um Direito, no Ingá. No local começou a funcionar a subsede administrativa da Secretaria, com uma sala multiuso para receber os trabalhadores e trabalhadoras da cultura da cidade. A Casa integra as ações do município para ampliar o atendimento a este setor.



Durante o evento de inauguração do espaço, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o município está trabalhando em políticas públicas para promover a diversidade cultural e ampliar investimentos no setor cultural.



“A Casa é um espaço muito bem estruturado e importante para tocarmos o conceito que temos da cultura como um direito. Não há caminho para o desenvolvimento pleno de uma sociedade que não passe pela preservação de sua história e valorização da cultura. Em Niterói, cada vez mais, a arte será um importante instrumento de inclusão social, além de uma vertente estratégica nas políticas públicas para a geração de emprego e renda”, garantiu.



O vice-prefeito, Paulo Bagueira, lembrou que o espaço vai oferecer melhores condições de trabalho para as equipes avançarem cada vez mais com a promoção de políticas públicas na área cultural.



“Nos últimos anos, o município vem investindo muito na cultura, com avanços significativos. A Casa é mais uma entrega importante”, disse.



Segundo o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, a SMC passou por uma intensa reestruturação organizacional no último ano, para atender às demandas do setor cultural da cidade.



“A gente bateu o recorde histórico de investimentos em editais, por exemplo. Com isso, criamos a secretaria itinerante, o Núcleo de Editais, entre outras ações de atendimento direto à população. Chegamos a 5.000 atendimentos ao público. Para atender melhor, acolher e orientar, a Casa vai dispor de um espaço específico para esses encontros. Esse espaço multiuso também é aberto para os grupos, coletivos e artistas que precisarem se reunir lá. Sempre respeitando o local como um espaço da administração pública”, explicou.



O presidente da Fundação de Arte de Niterói, Marcos Sabino, disse que a subsede administrativa será integralmente dedicada aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura.



“Esse é mais um espaço de cultura na nossa cidade, um lugar onde os artistas vão se encontrar. Aqui também será possível que eles conheçam todas possibilidades de trabalho na nossa cidade, com iniciativas que têm sido desenvolvidas para a cultura de Niterói”, comentou.



Na Casa, é possível ainda contemplar diversas obras de artistas niteroienses, selecionadas e licenciadas no edital de Ativos Culturais. Outros projetos serão desenvolvidos no espaço ao longo do ano.