Um dos principais nomes da história do Skate Brasileiro, Bob Burnquist, 45 anos, visitou a Prefeitura de Niterói e algumas pistas de skate na cidade, nesta segunda-feira (7). - Divulgação PMN

Um dos principais nomes da história do Skate Brasileiro, Bob Burnquist, 45 anos, visitou a Prefeitura de Niterói e algumas pistas de skate na cidade, nesta segunda-feira (7).Divulgação PMN

Publicado 07/02/2022 19:39 | Atualizado 07/02/2022 19:44

O eskatista Bob Burnquist, 45 anos, visitou a Prefeitura de Niterói e algumas pistas de skate na cidade, nesta segunda-feira (7). Ele foi recebido pelo prefeito Axel Grael, que estava acompanhado do secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo. Durante o encontro, eles conversaram sobre a importância do esporte como inclusão social e de promoção da saúde, além de ser um dos caminhos para a retomada do cotidiano.

"É muito bom dialogar com atletas como o Bob, um dos grandes nomes do esporte no nosso país, ele traz aqui a experiência dele, traz oportunidades para eventos em que todos nós aqui de Niterói vamos poder usufruir, sobretudo porque o skate é um dos esportes que vem ganhando destaques em nossa cidade", enfatizou Axel Grael.

Conhecido como a lenda do skate vertical brasileiro e o maior recordista de todos os tempos em X-Games (um evento anual de desportos radicais realizado na Califórnia, EUA), visitou o Skate Park Carlos Alberto Parizzi, em São Francisco, o Skatepark Duda Neves, terceiro maior da América Latina, no Horto do Fonseca, e o Parque Esportivo e Social do Caramujo. Todos locais específicos para a prática dessas modalidades esportivas, construídos nas últimas gestões do município.

''Já conhecia a cidade há muito tempo, andava de skate aqui em 1993, quando ainda não tinha a pista de skate em São Francisco, estou muito feliz vendo que a cidade incentiva bastante o skate, o esporte está presente no cotidiano das pessoas, esses equipamentos são importantes para o cotidiano da molecada, Niterói merece" disse impressionado o campeão.

O secretário Municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, acompanhou o atleta durante sua visita à Prefeitura, disse receber com muito prazer um esportista premiado com um trabalho muito relevante com o Instituto Skate Cuida (ISC). Com sede na Ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro (RJ), o projeto tem o objetivo de realizar ações no esporte, saúde e inclusão social em todo o Brasil.

“Bob é o maior skatista do mundo, além de ser medalhista olímpico tem vários títulos e é uma referência no skate. Não só pelo esporte, mas também pelo instituto dele”, disse receptivo Gallo.