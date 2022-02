O secretário Nacional de Atenção Primária à Saúde do Ministério, Raphael Câmara, disse que o tema é importante para o governo. - Divulgação

A sede da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC), no Fonseca, na Zona Norte de Niterói, foi palco para o lançamento do Guia da Atividade Física para a População Brasileira na versão em braile, do Ministério da Saúde. O material já havia sido apresentado no ano passado, mas o novo formato garante inclusão e acessibilidade, já que um dos capítulos do Guia é dedicado à pessoa com deficiência. O audiobook do livro também foi disponibilizado.

As recomendações do governo sobre as atividades físicas incluem ainda orientações para crianças, adultos, idosos, gestantes e mulheres no pós-parto. A ideia é distribuir de 1.000 exemplares em braile para instituições e associações especializadas, institutos e fundações, universidades e institutos federais, além de centros de reabilitação vinculados ao SUS e que atendem pessoas com deficiência visual.

“Por ser um tema importante para o governo, resolvemos fazer essa impressão em braille para atender ao deficiente visual. É o primeiro trabalho nesse formato que fazemos e é um legado que fica, já que é uma iniciativa que pode ser reproduzida por outros órgãos”, disse o secretário Nacional de Atenção Primária à Saúde do Ministério, Raphael Câmara.

Para o superintende da AFAC, Omar Rocha da Silva, a iniciativa do Ministério é de grande importância, pois o braile é a leitura do deficiente visual. “Essa é uma iniciativa de fato inclusiva, pois é através do braile que o cego faz sua leitura. Outro ponto importante a ser ressaltado é que as novas tecnologias não eliminam o braille”, lembrou Omar.

O Guia de Atividade Física para a População Brasileira trouxe uma inovação para a Atenção Primária, tendo a acessibilidade de informação como um ponto forte para disseminar esse material para os brasileiros. O material pode ser consultado nos canais do Ministério da Saúde.