Os trabalhadores apresentaram às empresas e ao MPT proposta definida em assembleia.Divulgação

Publicado 04/02/2022 21:51

Rodoviários do grupo Ingá, que engloba as viações Ingá, Peixoto e Rosana, realizam assembleia na segunda-feira (7), pela manhã e à tarde, na sede do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), para discutir os rumos do movimento, que pretende restabelecer o pagamento das cestas básicas e das férias, que não vem sendo cumprido há, pelo menos, três anos. No mesmo dia haverá audiência de conciliação no Ministério Público do Trabalho (MPT).

Os trabalhadores apresentaram às empresas e ao MPT proposta definida em assembleia, realizada em 2 de dezembro de 2021, que consiste em:



- O parcelamento do pagamento das férias vencidas em até 12 parcelas iguais e sucessivas, desde que se insira nesse parcelamento a dobra legal prevista no art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);



- Em caso de dispensa do empregado, ficará a empresa obrigada ao imediato pagamento dos débitos de férias no ato da rescisão do contrato de trabalho;



- Em caso de não cumprimento do acordo, fica a empresa obrigada ao pagamento de multa correspondente a 50% do valor do débito e o vencimento antecipado de todas as parcelas;



- Restabelecimento do pagamento integral do valor estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para a cesta básica, que é de R$ 400,00, com desconto para o empregado no equivalente a 20%.



“Os trabalhadores já deram sua cota de sacrifício durante a pandemia e as atividades econômicas foram restabelecidas. Não dá mais para a corda roer só do nosso lado”, afirmou o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.



As empresas do grupo Ingá empregam cerca de 480 funcionários, entre rodoviários e pessoal administrativo. As companhias são responsáveis por 24 linhas municipais e intermunicipais, que ligam as zonas Norte e Sul de Niterói; além de conexões entre Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo.