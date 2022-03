Campanha já arrecadou quase 70 toneladas de alimentos | Niterói | O Dia

Neste momento, as doações estão sendo direcionadas para a cidade de Petrópolis para socorrer as vítimas das chuvas. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 04/03/2022 20:40

Há 10 meses, a Campanha Niterói Solidária vem arrecadando alimentos e produtos de higiene e limpeza para ajudar niteroienses que foram prejudicados em razão da pandemia do novo coronavírus. Neste período, quase 50 toneladas foram arrecadadas seja nos postos de vacinação ou nas salas culturais do município. Neste momento, as doações estão sendo direcionadas para a cidade de Petrópolis para socorrer as vítimas das chuvas. Em menos de 10 dias, a campanha arrecadou quase 20 toneladas de produtos entre água mineral e alimentos não-perecíveis.

A primeira dama do município, Christa Grael, destaca o espírito solidário do niteroiense que ajuda a campanha desde o início e que, neste momento, está contribuindo com as famílias da cidade serrana.

“Venho dizendo que desde o seu início, em abril de 2021, a campanha Niterói Solidária sintetiza bem o espírito generoso e consciente do povo niteroiense. Os moradores da nossa cidade sempre abraçam as causas de solidariedade com o próximo e, desta vez, não foi diferente. Agradeço do fundo do coração a todos os niteroienses que têm contribuído e a toda a equipe da Prefeitura que não tem medido esforços para viabilizar a campanha. Todos juntos, abraçamos essa causa. Já conseguimos enviar cerca de 10 toneladas de donativos, mas a demanda é muito grande. Vamos contribuir para que nossa ajuda alcance mais e mais famílias petropolitanas”, disse Christa.

A campanha Niterói Solidária foi criada para ajudar famílias que não foram assistidas pelos programas da Prefeitura de Niterói e estão em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia. Desde abril, qualquer pessoa pode comparecer a um dos postos de arrecadação e doar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene. Durante os últimos meses, muitos alimentos e produtos de higiene foram entregues em diversas regiões da cidade por intermédio das instituições cadastradas por chamamento público.

A campanha tem caráter permanente e ajuda famílias que ainda sofrem os efeitos sociais da pandemia e retorna o recebimento das doações a partir de quinta-feira (3).



Confira abaixo os postos de coleta:

Fixos nos equipamentos culturais: Teatro Municipal, MAC, Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural) e Teatro Popular.

Campanha para Petrópolis: Caminho Niemeyer (Centro), Clube Central (Icaraí) e Shopping Itaipu Multicenter (Região Oceânica), de segunda a sexta, das 10h às 16h.