Mona Vilardo vai apresentar um repertório variado sobre as mulheres. - Divulgação - Foto: Rodrigo Lopes

Publicado 03/03/2022 18:19

A Prefeitura de Niterói, através da Codim (Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres) vai promover o Festival da Mulher, para comemorar o Mês da Mulher. A campanha deste ano leva o nome de "Nossas conquistas são históricas e diárias". Todas as atividades são gratuitas, sujeitas a lotação, e com uso obrigatório de máscaras.

Também será exigida a apresentação do comprovante de vacina. Debates e shows ocorrerão no mesmo local, a Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural). Mais informações do mês da mulher está disponível no Instagram da Codim (/mulheresniteroi). O evento começa às 20hs, com a seguinte programação: Dia 8– Roda de conversa com o tema “A mulher no século XXI – conquistas e desafios,

com Monica Martelli e Preta Gil, com show logo após.



Dia 9 – Roda de conversa sobre “Papéis de gênero na sociedade: qual lugar que a mulher ocupa? Com Luana Gênot e Ana Cañas, terminando com show musical. Dia 10 – Entrega de prêmios às servidoras, fechando com apresentação da cantora Mona Vilardo. Dia 11 – Show com Sandra de Sá.



Dia 30 – Entrega do Prêmio Inês Etienne, com Elisa Lucinda. A secretária da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel, destaca a importância dos eventos agendados. "Celebrar o dia internacional da mulher com uma diversidade de atividades é fundamental. Nosso slogan: Conquistas históricas e diárias, resgata a luta das mulheres através do tempo e nos convida a refletir sobre os nossos desafios atuais. Somos responsáveis, Prefeitura e Sociedade Civil, pela construção de uma Niterói garantidora dos direitos das mulheres", destacou Fernanda.



Mona Vilardo, a voz de Niterói

Para a cantora Mona Vilardo, a única representante de Niterói no palco, será uma honra dividir a programação com artistas consagradas como Sandra de Sá, Preta Gil e Ana Cañas, “Fiquei muito feliz ao receber o convite da Codim, principalmente por ser uma organização que trabalha diretamente com mulheres e com suas questões de vida.

A Codim tem feito um trabalho de capacitação profissional e de incentivo a muitas mulheres que vivem em condições de risco. E eu acredito que a música também contribuiu para a valorização dessa mulher que muitas vezes, ao ouvir uma canção, escuta a sua própria história, principalmente nas que escolhi para o show.

Ao dividir essa Semana da Mulher com mulheres expoentes da música brasileira, e que muito valorizam a nossa arte e a arte feminina, eu me sinto ainda mais representada como artista e mulher. E ainda mais, como artista de Niterói, que foi escolhida para dar voz à nossa cidade que é um celeiro de grandes mulheres artistas”, disse a artista.



No seu show, que leva o nome de “As mulheres na Música”, Mona Vilardo fará uma trajetória de como a mulher é cantada em prosa e verso desde 1800 (com Carlos Gomes) passa por Chiquinha Gonzaga , entra na Era do Rádio, Bossa Nova e MPB. Começa com Maria, Maria (Fernando Brant / Milton Nascimento), o hino feminista, gravado por Elis Regina em 1981 e termina com Cor de rosa choque, da Rita Lee e Roberto de

Carvalho.



Com direção musical de Fábio Lessa, Mona será acompanhada por Francisco Falcon - Baixo, Rafael Terezo – Violão, Junior Moraes - Percussão e com participação especial de Ricardo Nascimento no Trompete. No palco da Sala Nélson Pereira dos Santos Mona Vilardo apresentará canções sob uma ordem cronológica e com registro do seu tempo, como por volta de 1830 quando as mulheres eram retratadas e orientadas nos seus “afazeres”. Por isso a “setlist” começa com Conselhos, de Carlos Gomes, com a vinheta “O Guarani”, do programa A Voz do Brasil.



Na sequência relembra a época das musicistas revolucionárias , com “Oh Abre Alas que eu quero passar”, de Chiquinha Gonzaga , e o maxixe “Corta Jaca”, da mesma autora. Na era do rádio, a potência feminina na música só cresceu, e será lembrada com Linda Batista - “Vingança” (Lupicínio Rodrigues) e “Me deixa em paz” (Monsueto) e Marlene com “Lata d’água na cabeça” (Candeias Junior) e “Alô, alô taí Carmem

Miranda”(Samba enredo do Império Serrano, de Wilson Maneco / Heitor Diabo) Dalva de Oliveira com “Errei sim” (Ataulpho Alves) e “Maria Escandalosa” (Armando Cavalcanti / Klécius Caldas) dá prosseguimento.

Finalizando o bloco das Rainhas do Rádio, tem música de Emilinha Borba, “Chiquita Bacana” (J. De Barrio / A. Ribeiro). O momento “banquinho e violão” do show de Mona Vilardo, terá “Garota de Ipanema”(Tom Jobim e Vinícius de Moraes), um clássico da bossa nova.



Caetano Veloso surge com “Você é linda”. E Chico Buarque acerta em cheio com “Olhos nos Olhos”. Fechando o espetáculo, quatro músicas com nome de mulher: Sa Marina – (Antonio Adolfo / Tibério Gaspar), Madalena – (Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza), Teresinha – (Chico Buarque de Hollanda) e Eva – (G. Bigazzi / U. Tozzi).



Perto de acabar o espetáculo terá a leitura da crônica “A revolução das Calcinhas”. Finalizando, Mona canta “Cor de Rosa Choque” (Rita Lee e Roberto de Carvalho). Na saída do público o som do teatro transmite a música “Todas elas juntas num só ser” (Carlos Renno / Lenine).