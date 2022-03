A escola do Largo da Batalha convoca todos os segmentos e componentes para tingir o Centro da cidade de azul e branco. - Divulgação Ascom Sossego - Foto: Alex Sandro Gardel

02/03/2022

O Acadêmicos do Sossego retornará seus ensaios de rua neste domingo, 06/03, a partir das 17h, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói. A escola do Largo da Batalha, convoca todos os segmentos e componentes para tingir o Centro da cidade de azul e branco.

- Será um grande retorno para nossa agremiação. Realizamos pequenos ensaios neste período com alas específicas para deixar o canto da escola afiado. Vamos voltar para Amaral Peixoto e mostrar toda força da nossa comunidade do Largo da Batalha - revelou o presidente Hugo Júnior.

Com o adiamento dos desfiles, a Sossego será a 7ª escola a desfilar na quarta-feira, dia 20 de abril, pela Série Ouro na Marquês de Sapucaí. A agremiação tem como enredo "Visões Xamânicas", desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues.