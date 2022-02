Prefeito Axel Grael e o secretário de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa: atuação na repatriação humanitária para tirar os niteroienses do meio da guerra. - Divulgação

Publicado 28/02/2022 14:00

A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, atua, desde a última sexta-feira (25/02), na repatriação humanitária e resgate dos niteroienses Diego Carioca e Mayara Faria para o Brasil. Neste domingo (27/02), os brasileiros chegaram na fronteira da Romênia, e aguardam as orientações da Embaixada Brasileira até a volta pra casa, em Niterói.

Segundo o secretário de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa, as medidas apresentadas pela prefeitura estão oferecendo aos brasileiros ações efetivas que não haviam sido garantidas anteriormente.

“Os brasileiros que estão Ucrânia não podem ser abandonados pelos governantes. Temos uma tradição de apoio humanitário e sensibilidade social. A secretaria de Direitos Humanos está atendendo os niteroienses desde o início dos ataques, incluindo atendimento psicológico e intermediação com o Itamaraty. Vamos custear as passagens aéreas, uma vez que não houve resposta do governo federal. Trata-se de uma repatriação humanitária e urgente, não podemos esperar de braços cruzados", ressaltou Costa.

Diego e Mayara estão sendo atendidos pela equipe da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói desde a última sexta-feira (25/02), após Mayara entrar em contato com o órgão, por meio do Zap da Cidadania, canal de atendimento para vítimas de violações de direitos.

Naquela ocasião, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos enviou um ofício ao Ministério de Relações Exteriores para solicitar informações sobre a repatriação humanitária e resgate dos brasileiros.

"O governo federal retornou afirmando não haver previsão sobre quando, nem como fariam a repatriação ao Brasil. Por isso, o prefeito Axel Grael decidiu custear o apoio humanitário", detalhou o secretário de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa.

A expectativa é que Diego e Mayara estejam de volta ao Brasil na próxima terça-feira (01/02).

A Secretaria de Direitos Humanos pede que outros familiares e parentes de pessoas, que estejam na mesma situação de Diego e Mayara, entrem em contato pelo Zap da Cidadania, através do (21) 96992-9577, para solicitar atendimento.