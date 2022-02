Nesta quinta-feira (24), foi assinada a ordem de início para as obras, que têm previsão de duração de 30 meses. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 24/02/2022 17:41

Mais de 100 ruas no Engenho do Mato receberão obras de drenagem e pavimentação – um investimento de R$ 145 milhões da Prefeitura de Niterói, com previsão de geração de 200 empregos diretos e 500 indiretos. Essa é a maior intervenção que a Região Oceânica já recebeu. Nesta quinta-feira (24), foi assinada a ordem de início para as obras, que têm previsão de duração de 30 meses. A cerimônia aconteceu no Parque Rural e reuniu representantes das associações de moradores, além de autoridades da administração municipal e da Câmara de Vereadores da cidade, além de moradores do entorno.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que as obras são esperadas há muito tempo pelos moradores e é a maior intervenção que a Prefeitura vai fazer na região.

''Esse é o maior investimento que a Prefeitura está fazendo na Região Oceânica. Para que as melhorias urbanas não comprometessem as características rurais do bairro, foi realizada uma série de audiências públicas e reuniões com moradores para a definição de quais vias receberão asfalto e quais terão piso intertravado ou concreto. Essa é uma obra que se mistura à rotina das pessoas e que vai atingir todas as 117 ruas do bairro, por isso é importante essa troca'', disse o prefeito.

O vice-prefeito Paulo Bagueira lembrou que essa obra é esperada há muito tempo, não só para os moradores, mas para quem está na área pública.

''Sabemos que os moradores têm muita dificuldade quando chove. Somos um governo de continuidade e esse projeto já estava com a gente há muito tempo. A Região Oceânica é uma das regiões que mais tiveram intervenções do poder público e o Engenho do Mato foi um dos últimos pela questão geográfica e o importante é que a obra será concluída'', relatou Paulo Bagueira.

Paulo César Carrera, presidente da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) explicou que foram quase cinco anos entre a elaboração do projeto, do orçamento e as análises dos órgãos competentes.

''Cumprindo o compromisso, as intervenções serão realizadas em todas as ruas do bairro do Engenho do Mato. Tivemos a preocupação de não transformar essa área de amortecimento em uma área mais quente, por conta dos cavalos que também utilizam essas vias. Por isso teremos tipos de pavimentação diferentes utilizados no local '', explicou Paulo César.

Para o presidente da Associação de Moradores do Engenho do Mato, Pedro César, a expectativa da obra é grande.

''Essa obra é esperada há muito tempo. As pessoas acabam tendo prejuízo com veículos por conta das condições das ruas como estão e vai ajudar muito também nos comércios das ruas que ficam mais para dentro do bairro. Fora que vai preservar a parte ecológica também com a diferença dos tipos de pisos. Estamos muito animados, só tem melhorias", afirmou Pedro César.

As obras fazem parte de um extenso programa que a região vem recebendo ao longo dos últimos anos. Já são mais de 220 vias com drenagem e pavimentação em uma área onde, até 2013, cerca de 80% das ruas da região não tinham infraestrutura.

O cronograma elaborado pela Prefeitura de Niterói nos últimos anos foi de obras com planejamento a curto, médio e longo prazo, com obras de soluções definitivas. Centenas de ruas já receberam drenagem e urbanização em bairros como Cafubá, Fazendinha e o Bairro Peixoto, além de parte de Piratininga, Camboinhas e Maralegre, Maravista, Santo Antônio e Serra Grande. Em setembro de 2021, o município entregou as obras de drenagem e pavimentação nos bairros de Matapaca, Vila Progresso e Jardim América, na região de Pendotiba. No total, o município já ultrapassou R$ 350 milhões em obras de drenagem, macrodrenagem e pavimentação.