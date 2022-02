As ruas do Centro Histórico de Petrópolis foram as mais afetadas pelas fortes chuvas. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 23/02/2022 21:25

A Pestalozzi de Niterói vai doar à Petrópolis, 15 cadeiras de rodas, andadores e cadeiras de banho que serão entregues às vítimas das enchentes que assolaram há uma semana o município da região serrana do Estado. Na última sexta-feira, a tradicional instituição, já havia encaminhado para a cidade centenas de produtos arrecadados entre seus funcionários e usuários dos seus serviços.

Segundo as informações, a entidade é credenciada pelo Ministério da Saúde para fornecer equipamentos de reabilitação para diversos municípios do Estado, via SUS, entre eles Petrópolis. Os equipamentos doados são exclusivos da Pestalozzi.



A instituição continua com uma campanha de arrecadação de donativos que serão entregues aos moradores da cidade. Até sexta-feira, pacientes, funcionários e moradores de Pendotiba poderão entregar entre 8h e 17 horas, produtos para serem enviados às vítimas da tragédia, principalmente água mineral, leite em pó e material de higiene pessoal.

Na última semana centenas de produtos arrecadados foram enviados ao município, através da Construtora Metro II, que disponibilizou um veículo para o transporte dos donativos.



A Pestalozzi de Niterói fica na estrada Caetano Monteiro, 857, em Pendotiba, Niterói.