O Brasileiro de Canoa Havaiana vale vaga para o Mundial que ocorre no meio do ano em Londres, na Inglaterra.Foto: Foco Radical

Publicado 23/02/2022 21:11

As novas datas para o Campeonato Estadual de Sprint de Canoa Havaiana e do Campeonato Brasileiro que serão realizados na praia de São Francisco, Zona Sul de Niterói, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura, foram confirmadas depois do adiamento por conta do aumento de casos de Covid-19.



O Campeonato Estadual ocorrerá entre os dias 18 e 20 de março e o Campeonato Brasileiro entre os dias 1º e 3 de abril. O Brasileiro vale vaga para o Mundial que ocorre no meio do ano em Londres, na Inglaterra.



"Niterói é hoje considerada a cidade dos esportes, e atualmente também é polo da canoa polinésia que possui uma orla privilegiada para a prática. A cidade hoje conta com 35 clubes que vem se destacando cada vez mais obtendo os melhores resultados em campeonatos não somente no município, mas também fora do país, e ainda somos palco das mais importantes competições da categoria", afirmou o secretário de esportes, Luiz Carlos Gallo.

Ele disse que antes da pandemia trouxe mais de sete importantes campeonatos de estaduais a brasileiros, com presença de importantes nomes de clubes e remadores. "Eventos esportivos como esses, além de oferecer atrativos para desfrutar da nossa orla e incentivar a modalidade, ainda fomenta o turismo local fazendo girar a economia, gerar empregos temporários, além de movimentar o comércio em torno do evento", destacou Gallo.



O organizador do evento, Tiago Martins, comemorou. "Estamos felizes em podermos bater o martelo para as datas dos eventos após o adiamento diante do substancial aumento de casos de COVID. Agora as equipes poderão chegar em melhores condições para a luta pelos títulos", disse Martins.



O formato Sprint terá categorias em disputa em distâncias de 250m, 500m, 1.000m e 1.500m distribuídos desde atletas juvenis, por idade, paratletas e categorias por idade em barcos OC6 (seis tripulantes) e V1 (individual).



De acordo com as informações, os dois eventos têm o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói, chancelado pela Federação Estadual de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro (FCHERJ) e a Confederação Brasileira de Va’a (CBVaa).