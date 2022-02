O prefeito de Niterói, Axel Grael, entregou a Mensagem Executiva nas mãos do presidente do Legislativo, Milton Cal. - Divulgação PMN

Publicado 23/02/2022 20:49

A Prefeitura de Niterói vai ampliar o Programa Moeda Social Arariboia. O prefeito de Niterói, Axel Grael, entregou nas mãos do presidente da Câmara de Vereadores, Milton Cal, a mensagem executiva que pede a ampliação do valor mensal da moeda social. A mensagem será encaminhada para votação e aprovação no Legislativo. Pela mensagem enviada, o valor mensal passa para R$ 250 para o responsável familiar e mais R$ 90 para cada membro, com até cinco pessoas adicionais. O benefício pode alcançar R$ 700 por mês para uma família com seis integrantes. Mais quatro mil famílias serão incluídas no Programa, que vai passar de 27 mil para 31 mil famílias beneficiadas.

Axel Grael fez o anúncio da ampliação do Programa Moeda Social Arariboia ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura. O prefeito destacou que o avanço terá impacto direto na economia da cidade.

“A Moeda Social Arariboia já alcançou excelentes resultados. Agora, com a ampliação, vamos ter resultados ainda melhores. Este Programa é muito importante porque beneficia as famílias que recebem os recursos diretamente, como também os pequenos comerciantes que estão credenciados e trabalham com a Moeda”, afirmou Axel Grael.

Em menos de um mês, a Moeda Social Arariboia injetou R$ 9 milhões na economia de Niterói. Foram 130 mil transações em 2400 estabelecimentos comerciais credenciados. O prefeito Axel Grael enfatizou que, com a ampliação, o Programa vai movimentar R$ 11,2 milhões por mês. Por ano, a Moeda Social Arariboia vai movimentar R$ 135 milhões.

“Nosso grande objetivo neste momento é a retomada da economia de Niterói. A ampliação do Programa fortalece a cidade neste sentido. Tenho certeza que os vereadores de Niterói vão analisar a mensagem da Prefeitura e aprovar a proposta, que é fundamental para a cidade”, acrescentou o prefeito.

O presidente da Câmara de Vereadores, Milton Cal, ao receber a mensagem executiva do prefeito Axel Grael, destacou o trabalho do Município no combate à pandemia e na retomada da economia. Milton Cal afirmou que a prioridade é fazer com que os recursos do Moeda Social Arariboia cheguem para mais pessoas que de fato precisam do auxílio.

“Vamos votar a proposta em primeira e segunda discussões para que o benefício chegue rapidamente para os mais humildes. A Câmara sempre mantém diálogo com a Prefeitura, sempre pensando naqueles que enfrentam maiores dificuldades”, disse Milton Cal, que estava acompanhado da vereadora Verônica Lima.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES) é responsável pela gestão do benefício. De acordo com o secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, o programa teve uma atualização dos beneficiários.

“A primeira lista tinha como referência o mês de maio de 2021. A nova leva em consideração os usuários que entraram até o fim do ano, em dezembro de 2021. A lista com os nomes dos novos usuários está disponível no site da prefeitura”, explicou Elton. O endereço eletrônico é o http://www.niteroi.rj.gov.br/arariboia/