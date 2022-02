Os operadores de trânsito estão prestando suporte nos locais com desvios e interdições. - Divulgação PMN

Publicado 22/02/2022 18:45

A Prefeitura de Niterói segue enviando reforços para auxiliar na reconstrução da cidade de Petrópolis. Desta vez, nesta segunda-feira (21), a equipe da vez foi a da Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans) para atuar no ordenamento viário da cidade serrana. Os operadores de trânsito prestaram suporte nos locais com desvios e interdições por conta das enchentes e deslizamentos que ocorreram na última semana. A operação é uma ação conjunta entre a NitTrans, Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, a Subsecretaria Municipal de Trânsito e Transporte e Guarda Municipal de Niterói.



Segundo as informações, foram deslocados 10 operadores de trânsito que estão sendo liderados pelo presidente da NitTrans, Gilson Souza, pelo diretor de trânsito, Roberto Marinho, e pelo coordenador Alexandre Vieira. Além disso, duas motopatrulhas e duas autopatrulhas de Trânsito também estão à disposição para agir no local.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) também enviou uma equipe para Petrópolis nesta segunda-feira (21). Doze pessoas foram deslocadas com maquinário para auxiliar nos trabalhos na cidade da Região Serrana.

Assistentes sociais e psicólogos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Smases) também saíram na manhã desta segunda (21) rumo à Petrópolis para prestar atendimento aos atingidos pelas chuvas que assolaram a cidade. A equipe também está responsável por levar as doações da Campanha Niterói Solidária no ônibus.

“Neste momento, este apoio técnico e profissional é fundamental para amenizar o sofrimento e orientar as vítimas. Desde o domingo, a equipe da Smases está presente em dois polos de atendimento aos mais de 1200 desabrigados”, contou o secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira.