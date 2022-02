Além do nome da rua, as placas possuem o CEP do local. - Divulgação PMN

Além do nome da rua, as placas possuem o CEP do local.Divulgação PMN

Publicado 21/02/2022 19:15

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos está trocando placas de ruas em 93 esquinas do bairro de Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói. Ao todo, serão 184 novas placas. Entre as vias que irão receber estão a Avenida Professor Florestan Fernandes (ex-Avenida II) e as ruas Onacyr Arthur Pereira da Silva (antiga Avenida III) e Marcos Otávio Valadão (antiga Rua 9).

A instalação começou no final de janeiro e 70% já foram colocadas. A previsão é que o serviço seja concluído na próxima semana.

Além do nome da rua, as placas possuem o CEP do local, com o nome do bairro e um texto explicando quem foi o personagem que dá nome a via. No caso de Camboinhas, os nomes antigos das ruas foram colocados nas novas placas para facilitar a localização.

Desde 2015, novas placas foram instaladas nos bairros do Cafubá, Fazendinha, Piratininga e Bairro Peixoto. Os próximos a receberem o serviço serão Boa Vista e Santo Antônio.

"As placas com nomes de ruas são de grande importância porque facilitam o acesso e a rápida identificação do local que se procura. Eles deixam a cidade mais organizada. Já trocamos em alguns bairros e chegamos agora a Camboinhas. É fundamental também a sua conservação", disse a secretária Dayse Monassa.