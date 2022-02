A nova modalidade de EJA para adultos é para os que desejam voltar a estudar. - Divulgação PMN

Publicado 18/02/2022 20:55

A Rede Municipal de Educação de Niterói está ampliando a oferta de vagas da Educação de Jovens e Adultos lançando o projeto EJA Itinerante, que vai abrir mais turmas de EJA em regiões onde ainda não há oferta. A partir do dia 7 de março, a UMEI Vale Feliz, no Engenho do Mato, Região Oceânica, passa a oferecer uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental na modalidade EJA para adultos que desejam voltar a estudar. As matrículas estão abertas.

“O projeto EJA Itinerante tem como objetivo incentivar a alfabetização de adultos oferecendo novas turmas de Educação de Jovens e Adultos em espaços escolares ou em equipamentos sociais do município de Niterói onde ainda não há escolas que ofertem EJA. A educação pública de qualidade é para todos e a EJA é fundamental para enfrentarmos as desigualdades em termos de direitos e oportunidades educacionais”, ressaltou o secretário Vinicius Wu.

As aulas do EJA Itinerante poderão ocorrer nos turnos matutino, vespertino ou noturno. No caso da UMEI Vale Feliz, que oferece turmas de educação infantil e fundamental regular durante o dia, a turma da EJA será ofertada no turno noturno, a partir das 18h. As matrículas estão abertas na unidade e nas demais nove escolas que oferecem a EJA.

“A ideia é incentivar o retorno ou o início aos estudos, em locais próximos à residência da população. O público-alvo da EJA Itinerante são trabalhadores, jovens, idosos e donas de casa. O objetivo do projeto é promover a justiça social através da garantia do direito à educação dos cidadãos, através do acesso, permanência e aprendizagem”, enfatizou a coordenadora da EJA, Greyce Kelly Almeida.

No ato da matrícula, o aluno deverá levar três fotos 3X4; cópia e original da carteira de identidade; cópia e original do CPF; cópia e original do comprovante de residência; cópia e original do certificado de reservista (quando for o caso); declaração de escolaridade; comprovante de tipo sanguíneo e RH e declaração que informe se o aluno possui alguma deficiência.

Unidades que oferecem EJA:

UMEI Vale Feliz – 1° ano – Engenho do Mato;

E.M. Prof. M. De Lourdes Barbosa Santos – 1° ao 5° ano – Fonseca;

E.M. Paulo de Almeida Campos – 1° ao 5° ano – Icaraí;

E.M. João Brazil – 1° ao 5° ano – Morro do Castro;

E.M. Helena Antipoff – 1° ao 5° ano – São Francisco;

E.M. Alberto Francisco Torres – 1° ao 7° ano – Centro;

E.M. Maestro Heitor Villa-Lobos – 1° ao 8° ano – Ilha da Conceição;

E.M. Francisco Portugal Neves – 1° ao 9° ano – Piratininga;

E.M. Honorina de Carvalho – 1° ao 9° ano – Pendotiba;

E.M.Altivo César – 1° ao 9° ano – Barreto.