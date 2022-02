A Escola Municipal Eulália da Silveira Bragança, localizada no Jacaré, é a sétima unidade da Rede Municipal a ser entregue reformada desde o ano passado. - Foto: Divulgação/FME

A Escola Municipal Eulália da Silveira Bragança, localizada no Jacaré, é a sétima unidade da Rede Municipal a ser entregue reformada desde o ano passado.Foto: Divulgação/FME

Publicado 17/02/2022 20:27

A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói entregaram mais uma unidade escolar completamente reformada nesta quinta-feira (17). A Escola Municipal Eulália da Silveira Bragança, localizada no Jacaré, é a sétima unidade da Rede Municipal a ser entregue reformada desde o ano passado. Ao todo, cerca de 85 escolas já passaram por obras visando a adequação e a modernização da infraestrutura da rede.



A escola passou por reforma em todo o ambiente interno e externo, como salas, laboratório de informática, pátio, banheiros, refeitório, cozinha e telhado. As paredes ganharam pastilhas, os pisos foram trocados e a unidade passou por adequação de acessibilidade. Além disso, foram instaladas mesas e cadeiras de concreto e bicicletário, assim como cobertura do pátio para os dias de chuva. A quadra também está novinha para o uso dos alunos.



“Essa escola passou por uma reforma estrutural e hoje está completamente diferente da que existia no ano passado. Nós queremos continuar esse trabalho de qualificação e de expansão da rede municipal. O prefeito Axel Grael acabou de anunciar um pacote de investimentos na área da educação, são mais de 147 milhões que serão utilizados na infraestrutura da rede e na construção de novas escolas, na melhora da conectividade, no desenvolvimento de projetos culturais e na ampliação da oferta de educação integral em Niterói”, ressaltou o secretário de Educação, Vinicius Wu.



O presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz, destacou que melhorar a infraestrutura das escolas é fundamental para o desenvolvimento do trabalho pedagógico.



“Fico sempre muito feliz quando entregamos uma obra de reforma para a comunidade escolar, o que faz com que a rede municipal de Niterói se consolide, cada vez mais, como uma das melhores redes municipais do País. Isso demonstra o quanto o governo entende a importância de investir na educação. A educação é a política social que tem o poder de transformar a vida de uma criança”, enfatizou o presidente da FME.



A unidade foi fundada em 1986 e recebeu esse nome em homenagem à mãe do ex-prefeito Waldenir Bragança que era conhecida por amparar e abrigar crianças órfãs. Atualmente, são atendidos 580 alunos do Ensino Fundamental.



“Foi um grande prazer reinaugurar nossa escola. Ela existe há 35 anos e faço parte dela há 34. Já passei por muitas obras e reformas e tenho um carinho muito grande pela Eulália e pela comunidade. A escola ficou linda e sou muito grata a todos que participaram. Agradeço a equipe da SME/FME, a comunidade escolar e a todos que de alguma forma foram parte deste projeto. A renovação foi um sucesso”, disse a diretora adjunta da unidade, Denise Gameiro.



Niterói 450 Educação - Segundo a Prefeitura, a Educação de Niterói receberá um pacote de investimentos de R$ 147 milhões até 2024, no âmbito do plano Niterói 450, conjunto de investimentos da Prefeitura. "O planejamento envolve ações de qualificação e ampliação da infraestrutura das escolas, gestão pedagógica e reforço escolar, combate à evasão escolar e formação profissional. Mais de R$ 50 milhões serão destinados à construção de nove unidades escolares, ampliando em mais 2 mil vagas para o Ensino Fundamental e a Educação Infantil. Além disso, estão sendo desenvolvidos projetos como o Programa de Aprendizagem Intensiva, que prevê reforço escolar, e a ampliação do horário integral", afirmou a Prefeitura no texto.